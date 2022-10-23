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Миссия МАГАТЭ в Киеве, 30 августа 2022 г.Фото: Ukrainian Presidency/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Киев приглашает мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ

Анатолий Арни
6 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 октября.

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На 243-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 24 октября (время московское).

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Израиль предоставил Украине разведданные, полезные для борьбы с иранскими дронами, пишет The New York Times, ссылаясь на анонимного украинского чиновника.

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В ответ на обвинения Москвы в подготовке к применению "грязной бомбы" Украина приглашает для контроля ситуации международные миссии. "Каждый день украинская армия освобождает нашу землю от российской грязи. Мысль о "грязной бомбе" вызывает у нас отвращение. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж со стороны РФ. Мы требуем соблюдения пункта 4 Будапештского меморандума", - написал в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников.

Хроника событий 23 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 октября 00.00 - 13.59 >>>

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