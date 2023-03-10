Киев подтвердил требование к УПЦ МП покинуть лавру

На 381-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 11 марта (время московское).

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Российский президентский фонд культурных инициатив выделил десятки миллионов рублей на поддержку пропагандистских проектов. 11,4 млн рублей предназначены для проекта "Рок за Мариуполь", в рамках которого российские рок-музыканты выступят в аннексированном городе и споют его жителям "песни про Донбас, про русских солдат, про их отвагу, героизм и милосердие". 25,8 млн рублей получит проект "Сыны Чечни на страже Российской Державы", который курирует Рамзан Кадыров. Более 28 млн рублей достанется "этноопере" "Князь Владимир", главную роль в которой исполнит певец Shaman. Предполагается, что опера научит противостоять "гегемонии западной культуры".

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Министр культуры Украины Александр Ткаченко подтвердил в своем Telegram-канале решение Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) может безвозмездно пользоваться храмами и помещениями лавры. По его словам, представители УПЦ МП должны до 29 марта покинуть территорию лавры, поскольку церковь "нарушила условия пользования государственным имуществом". "Согласно определенной правовым полем процедуре, с завтрашнего дня будут работать рабочие группы, образованные Заповедником, по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений", - написал Ткаченко.

Хроника событий 10 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 марта 00.00 - 13.59 >>>

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