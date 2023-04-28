Киев: Подготовка к наступлению близится к завершению

На 429-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 28 апреля (время московское).

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По данным правительства в Киеве, подготовка к ожидаемому контрнаступлению Украины близится к завершению. Украина "в глобальном смысле" готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования, заявил 26 апреля, министр обороны Алексей Резников. "Мы очень современные системы получили, особенно в части "бронированного кулака". Напомню, что кроме "танковой коалиции", куда входят танки Leopard 2, Challenger, чуть позже приедут Leopard 1", - сказал он. Резников также напомнил, что Украина ожидает танки Abrams, но они в этом контрнаступлении, по мнению министра, поучаствовать не успеют.

"Если в глобальном смысле - в высоком процентном соотношении мы готовы. Дальше - вопрос за генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров - мы это сделаем", - заявил Резников.

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