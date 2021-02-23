 Киев подал в ЕСПЧ межгосударственное заявление в отношении РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 23.02.2021

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Европа

Киев подал в ЕСПЧ межгосударственное заявление в отношении РФ

В заявлении Украины, направленном в ЕСПЧ, содержатся утверждения о проведении "целенаправленных операций по убийству оппонентов РФ в России". Киев считает, что нарушена статья 2 о праве на жизнь Европейской конвенции.

ЕСПЧ в Страсбурге

ЕСПЧ в Страсбурге

Правительство Украины 19 февраля подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новое, девятое, межгосударственное заявление в отношении России. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Заявление касается утверждений правительства Украины по административной практике Российской Федерации, которая в настоящее время продолжается, относительно целенаправленных операций по убийству оппонентов Российской Федерации в России и на территории других государств, включая членов Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта", - пояснил Лищина.

Документ, направленный в соответствии со статьей 33 Европейской конвенции о правах человека, зарегистрирован под номером 10691/21.

Правительство Украины: Россия сознательно проводит операции прикрытия

Как следует из преамбулы к самому заявлению, "правительство Украины также утверждает, (что имеет место - Ред.) административная практика Российской Федерации, не расследующей эти операции по убийству и сознательно использующей операции прикрытия, направленные на срыв усилий по поиску виновных". По версии украинского кабмина, в этой связи имело место нарушение как связанных с существом дела, так и процедурных аспектов статьи 2 о праве на жизнь Европейской конвенции о правах человека.

Представители РФ пока не прокомментировали ситуацию с жалобой Киева.

Жалоба по Крыму и иск Грузии

Ранее, 14 января, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что готов частично рассмотреть по существу межгосударственную жалобу Украины в отношении РФ по Крыму, а также пришел к выводу, что России "осуществляла эффективный контроль над Крымом" с 27 февраля 2014 года.

Кроме того, ЕСПЧ недавно вынес решение по иску Грузии к России, поданному во время войны в Южной Осетии в августе 2008 года. Так, суд в Страсбурге не признал юрисдикцию РФ на грузинской территории на момент боевых действий с 8 по 12 августа 2008 года.

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    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

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    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

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    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

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    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


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