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Киев: ООН аккумулирует 1 млрд долларов для Украины

55 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 июня.

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Глава ПРООН Ахим Штайнер
Глава ПРООН Ахим ШтайнерФото: Aref Karimi/AFP/Getty Images

На 480-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 18 июня (время московское).

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Программа развития ООН (ПРООН) вместе с партнерами аккумулирует 1 млрд долларов США на восстановление Украины. Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи в Киеве с директором ПРООН Ахимом Штайнером (Achim Steiner). "Говорили о потребностях Украины для быстрого восстановления и гуманитарного разминирования. Затронули вопросы поддержки владельцев малых и средних предприятий, потерявших свой бизнес во время войны и желающих начать его с нуля. ПРООН готова помочь в этих вопросах. В частности, готовятся инициативы по обучению и переквалификации бизнесменов, развитию потенциально экспортных производств. Также ПРООН поддержит восстановление энергетической инфраструктуры", - сообщил Шмыгаль.

Хроника событий 17 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 июня 00.00 - 13.59 >>>

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