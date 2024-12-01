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Киев ночью подвергся атаке российских дронов

Даниил Сотников
1 декабря 2024 г.

По данным властей, Киев был атакован десятью БПЛА, в результате были повреждены машины и выбиты окна в жилом доме.

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Атака БПЛА на Киев
Атака беспилотников на Киев (фото из архива)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Российская армия в ночь на воскресенье, 1 декабря, обстреляла Киев с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщили власти столицы.

Украинские военные в течение ночи обнаружили и обезвредили около десятка ударных БПЛА, указывается в сообщении Киевской городской военной администрации. По предварительной информации, в результате атаки были повреждены шесть автомобилей, в одном из жилых домов взрывной волной выбиты окна. Информации о пострадавших нет.

Утром в Киеве вновь объявляли воздушную тревогу из-за налета дронов. В 7.29 по местному времени военные предупредили, что в направлении столицы с юга летят ударные БПЛА. Затем в Киеве было слышно работу противовоздушной обороны, пишет "РБК-Украина".

Обстрелы Киева произошли за нексолько часов до визита в столицу главы Европейского совета Антониу Кошты и верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Обстрелы Украины накануне

Всего, по данным Воздушных сил Украины, за ночь Россия атаковала с применением 78 БПЛА различного типа. Были сбиты 32 дрона, еще 45 - локационно потеряны.

Накануне вечером российские войска атаковали Днепровский район Днепропетровской области. При ракетном ударе погибли четыре жителя, еще 21 человек пострадал. В Херсонской области в результате российских обстрелов накануне погибли четыре человека. Под российский обстрел также попал город Мирноград в Донецкой области - погибли два человека.

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