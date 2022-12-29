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Беспилотник в небе над КиевомФото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
КонфликтыРоссия

Киев ночью подвергся атаке дронов

Александра Иванова
9 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 декабря.

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На 310-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 30 декабря (время московское).

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В США после подписания президентом страны Джо Байденом вступил в силу закон о госбюджете, предусматривающий выделение Украине до сентября 2023 года помощи на общую сумму в 45 млрд долларов.

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В ночь на 30 декабря ВС РФ атаковали дронами Киев и Киевскую область. Об активизации систем ПВО сообщили городская администрация украинской столицы, а также глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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Великобритания предоставляет Украине более 1000 металлодетекторов и 100 комплектов для обезвреживания бомб. "Использование Россией наземных мин и нападение на гражданскую инфраструктуру подчеркивают шокирующую жестокость путинского вторжения", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Металлоискатели и комплекты, изготовленные немецкой компанией Vallon, помогут Украине "безопасно очистить землю и здания ", отмечается в сообщении британского Минобороны.

По данным Министерства обороны Великобритании, в завершающемся году Лондон предоставил Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов и британское правительство намерено сохранить такой же объем помощи и в 2023 году.

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Из-за значительных сетевых повреждений в ходе десятой массированной российской ракетной атаки НЭК "Укрэнерго" констатирует сложности с доставкой электроэнергии в шести областях страны: Харьковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Львовской. Об этом председатель правления компании Владимир Кудрицкий рассказал в эфире национального телемарафона. По его словам, к вечеру 29 декабря значительная часть генерирующих мощностей в системе была уже восстановлена, но есть значительные повреждения сети и некоторых электростанций. "Они связаны с тем, что это была не одна ракетная атака, а по сути серия атак. Все началось ночью с серии атак дронами, потом была массированная ракетная атака, и потом еще несколько атак системами С-300 по Харьковщине и Николаевщине. То есть враг пытался стрелять сегодня всем, что имеет, но глобальной цели не достиг. Система работает", - заявил Кудрицкий.

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В Украине числятся пропавшими без вести 15 тысяч человек, в том числе много гражданских лиц. Такие данные советник президента Украины Алена Вербицкая привела в интервью группе изданий RedaktionsNetzwerk Deutschland. По ее словам, Россия подтвердила, что у нее в плену находятся 3392 украинских военных, однако судьба многих тысяч украинцев остается неизвестной. "Мы не знаем, что с ними. Находятся ли они также в российском плену, были ли вывезены с оккупированных Россией территорий или, может быть, давно убиты? Эта неопределенность особенно страшна для родственников", - объясняет Вербицкая, которая также является уполномоченным президента Зеленского по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

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Администрация США рассматривает возможность отправки в Украину в рамках военной поддержки унифицированных гусеничных платформ Bradley, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Впрочем, по словам одного из собеседников агентства, окончательное решение еще не принято.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционного вечернего видеообращения выразил благодарность силам ПВО, успешно отразившим в этот день многочисленные российские атаки. По словам Зеленского, в общей сложности 29 декабря над Украиной были сбиты 54 ракеты и 11 ударных дронов. 

ГУР: Иран медлит с поставкой России баллистических ракет

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Запуск баллистической ракеты в Иране (фото из архива)
Запуск баллистической ракеты в ИранеФото: AFP/IRAN PRESS

Россия и Иран заключили предварительную договоренность о поставках баллистических ракет, однако пока Тегеран не торопится с выполнением условий сделки, опасаясь возможных негативных последствий. Такое заявление сделал в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.  Между тем поставки Ираном России дронов продолжаются, уточнил он.

Хроника событий 29 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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