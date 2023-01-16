Киев не фиксирует увеличения войск в Беларуси возле границы

На 328-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 17 января (время московское).

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Ракетный удар по жилому дому в Днепре, унесший жизни не менее 40 человек, демонстрирует необходимость более быстрых и скоординированных решений по поставкам оружия для Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский. "То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новые попытки перехватить инициативу в войне, то, что характер военных действий на фронте требует новых решений по поставкам оружия - все это только подчеркивает, насколько важно координировать наши усилия - всех участников коалиции, защищающей Украину и свободу", - подчеркнул Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении к согражданам, отметив также, что необходимо ускорить процесс принятия решений.

Он поблагодарил британского премьера Риши Сунака за объявленный новый пакет военной помощи.

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За минувшие сутки российские силы нанесли 2 ракетных и 6 авиационных ударов по Украине, а также совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, что повлекло жертвы среди мирных жителей, заявил Генштаб ВСУ.

В вечерней оперативной сводке также указывается на меры по мобилизации в РФ. "На территории России иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства Российской Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство России", - отмечается в сообщении. Кроме того, в Москве оказывается давление на коммерческие структуры с целью перевода денег российской армии в размере от 10 млн рублей, указал украинский Генштаб.

Киев не фиксирует увеличения войск в Беларуси возле границ с Украиной

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Государственная погранслужба Украины (ГПСУ) не наблюдает увеличения группировок российских и белорусских войск близ украинской границы в Беларуси. "На сегодня количество войск РФ на территории РБ составляет порядка 11 тысяч военных. Эта цифра ежедневно меняется, потому что сейчас происходит ротация подразделений ВС РФ, а именно 2-я мотострелковая дивизия будет выходить на территорию РФ, в Воронежскую и Белгородскую области, а ей на замену заходит 6-я мотострелковая дивизия", - заявил спикер ГПСУ Сергей Дейнеко в эфире национального телемарафона.

Хроника событий 16 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 января 00.00 - 13.59 >>>

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