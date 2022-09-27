Украина может применять оружие США для освобождения страны

На 217-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 28 сентября (время московское).

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН прокомментировал "итоги референдумов", прошедших на оккупированных Россией территориях Украины. По его словам, население Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей "отвернулось от Киева". "Этот процесс неизбежно пойдёт дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан", - заявил Небензя.

Как рассказали DW жители оккупированных регионов, отказываться от навязанного Россией "голосования" было опасно для жизни, поскольку вместе с членами так называемых "избирательных комиссий" к ним приходили вооруженные автоматами российские военные.

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Большинство беспилотников, которые производятся в России, не отвечают базовым тактико-техническими требованиям Минобороны. Об этом сообщил представитель ведомства Игорь Ищук. По его словам, российская армия нуждается в разведывательных беспилотниках.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, выступая на пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, что Вашингтон не будет против, если украинская армия продолжит использовать западное оружие на территориях Украины, которые могут войти в состав России по итогам так называемых "референдумов". Блинкен назвал проведение референдумов "аннексией". По его словам, у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе те области, которые была незаконно захвачена тем или иным образом Россией.

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