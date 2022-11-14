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Жители Херсона перед эвакуацией оккупационными властями (19 октября 2022 г.)
Жители Херсона перед эвакуацией оккупационными властями (19 октября 2022 г.)Фото: Dmitry Marmyshev/TASS/IMAGO
ПолитикаУкраина

Ряд журналистов, вещавших из Херсона, лишены аккредитации

Евгений Жуков
2 ч. назад

Военные власти Украины заявляют, что журналисты, вещавшие из оккупированного Херсона без согласования, грубо нарушали распоряжения командования ВСУ. У нескольких представителей СМИ отозвана аккредитация.

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Власти Украины лишили аккредитации целый ряд западных журналистов за их репортажи из Херсона. В заявлении Генштаба ВСУ, опубликованном 13 ноября, указывается, что аккредитация отозвана у представителей некоторых СМИ, которые "осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий" и без согласования с украинскими военными.

Такие действия Генштаб назвал "грубым нарушением" распоряжений военного командования.

Командование ВСУ не уточнило, у каких именно журналистов были отозваны аккредитации, а их пресс-карты признаны недействительными. По данным украинского издания "Детектор медиа", которое ссылается на информированные источники, разрешений на работу лишились не менее шести журналистов, в том числе представители CNN и Sky News, а также журналисты телеканала "Громадське" Анастасия Станко и Николай Пастико.

Кроме них, из Херсона делали сюжеты корреспонденты украинских телеканалов "Суспільне" и "Рада", отмечает издание.

Украина объявила о том, что вернула себе контроль над Херсоном, в пятницу, 11 ноября. Город находился под оккупацией с первых дней российского вторжения в Украину - контроль над ним был потерян Киевом в начале марта.

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