Киев: Из российского плена освобождены 108 женщин

На 236-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 17 октября (время московское).

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Из российского плена освобождены 108 женщин, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый полностью женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные", - написал Ермак в Telegram-канале. Согласно его данным, среди освобожденных - 11 офицеров, 85 рядовых и сержантов, а также 12 гражданских лиц.

В свою очередь известный украинский журналист Владимир Золкин сообщил, что некоторые украинки "находились в плену в ОРДЛО еще с 2019 года". Самой старшей среди освобожденных - 62 года, самой младшей - 21.

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В Ейске Краснодарского края на жилой дом рухнул военный самолет, сообщают Telegram-каналы Baza и "Сота". Издание "112" уточняет, что самолет упал во дворе на Коммунистической улице, а после крушения огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В единой диспетчерской службе Ейска "Интерфаксу" сообщили, что речь идет о сверхзвуковом истребителе-бомбардировщике Су-34. На публикуемых в соцсетях фотографиях виден приземляющийся парашют - предположительно, пилот катапультировался. На видеозаписях с места происшествия слышна серия мощных взрывов. По предварительной информации, самолет имел на борту полный боекомплект, передает "Медуза".

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В Одессе прогремел взрыв, в небе виден дым, передают корреспонденты "Суспильного". В городе и области объявлена воздушная тревога. Оперативное командование "Юг" сообщило , что силами ПВО выпущенный по Одесской области дрон оперативно-тактического уровня уничтожен над морем.

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Власти Николаева задействовали альпинистов для ликвидации последствий произведенной накануне атаки дронов, которые повредили цистерны с подсолнечным маслом. "Альпинисты обследуют бочки, из которых идет поток масла, и закрывают пробоины", - рассказал изданию "Страна.UA" первый заместитель мэра Виталий Луков.

Ударом дронов были повреждены и загорелись два резервуара с маслом емкостью по 7,5 тысяч тонн каждый, из-за чего по улицам Николаева разлились потоки подсолнечного масла - оно стекает к городской канализации, на дороге образовались глубокие масляные лужи. сообщает издание "Новости N".

++17.50++

Минобороны Беларуси заявило, что в рамках региональной группировки войск в страну прибудет около 170 российских танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм, а также до 9000 военнослужащих. Эти данные были обнародованы на брифинге для иностранных военных атташе в Минске.

++17.30++

Замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала не публиковать в соцсетях фотографии сбитых дронов-камикадзе, если на них видны бортовые номера или есть привязка к местности. "Вроде бы, ничего страшного нет - мы гордимся работой нашей ПВО. Но мы должны думать немного вперед", - пояснила она. По словам Маляр, если на фото виден бортовой номер беспилотника, то противник может получить важную для него информацию, в частности - долетел ли конкретный аппарат до цели, или нет. Также не следует при публикации фото делать привязку к местности, чтобы не было ясно, где именно был сбит дрон.

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Спасательные работы после удара дрона по жилому дому в Киеве Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что число погибших при ударе по жилому дому в Шевченковском районе украинской столицы возросло до четырех. Госпитализированы трое пострадавших. Двое из них - работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В "ДНР" заявили об обмене пленными

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Власти самопровозглашенной "Донецкой народной республики" проводят с Украиной обмен пленными по формуле "110 на 110", заявил "глава" "ДНР" Денис Пушилин. По его словам, в Украину вернутся "в основном женщины", а Киев передаст 80 гражданских моряков и 30 военнослужащих из России и сепаратистских "республик" Донбасса. Украинская сторона обмен пленными пока не подтверждала.

++16.25++

В Джанкое в аннексированном Россией Крыму прогремел мощный взрыв, передает управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины слова местных жителей. По информации ведомства, взрыв был слышен во всех районах города и в окрестностях.

++16.05++

Российские войска нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области, написал в Telegram глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. По предварительной информации, жертв нет.

++15.45++

"Все три крылатые ракеты, летевшие на Киев, сбиты", - сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, украинские силы ПВО сбивают и ракеты, нацеленные в другие области Украины.

++15.20++

Таджикская служба радио "Свобода" (радио "Озоди") с помощью читателей выяснила личность одного из двух граждан Таджикистана, открывших стрельбу на военном полигоне под Белгородом. 24-летний мужчина по имени Эхсон Аминзода, не имевший гражданства РФ, работал в одном из московских ресторанов, сообщили радиостанции его близкие. В последний раз Аминзода выходил на связь с родными 10 октября, когда еще находился в Москве, он не говорил о планах отправиться в российскую армию.

В МИД Таджикистана радио "Озоди" сообщили, что расследованием факта причастности гражданина страны к нападению занимается посольство Таджикистана в Москве.

ЕС увеличил помощь Киеву до 3,1 млрд евро

++15.05++

ЕС увеличивает военную помощь Украине до 3,1 миллиарда евро и запускает миссию по обучению украинских военных, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Последние неизбирательные атаки России не поколеблют нашу решимость поддерживать Украину, а лишь укрепят ее", - написал Боррель в Twitter, указав, что ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обратился к Совету ЕС из бомбоубежища.

В своем твите Кулеба призвал своих европейских коллег предоставить Киеву дополнительные средства ПВО и боеприпасы, а также ввести санкции против Ирана за предоставление России беспилотников. Он отметил, что стал, вероятно, первым министром иностранных дел, который обращается к совету из бомбоубежища - из-за продолжающейся воздушной тревоги.

++14.40++

Двое из трех жертв удара дрона по жилому дому в Шевченковском районе Киева - супружеская пара, ждавшая ребенка, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, куда попал российский дрон, были извлечены тела трех погибших мирных жителей. Среди них - молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности", - уточнил он.

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Министры иностранных дел ряда стран ЕС призвали расширить санкции против Ирана если подтвердится, что Россия использует иранские дроны-камикадзе для нанесения ударов по украинским объектам. Любое использование иранских дронов в российских атаках по территории Украины означает дальнейшую эскалацию военного конфликта, заявил глава МИД Австрии Александер Шелленберг перед началом заседания Совета ЕС в Люксембурге. По его словам, иранские поставки вооружений России фактически означает активную поддержку Тегераном войны в Украине, которую развязала РФ.

++14.10++

По меньшей мере три человека погибли в результате удара по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской области, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, девять человек получили ранения, под завалами все еще находятся люди. Живицкий отметил, что в Сумской области от электроснабжения отключены 1625 абонентов.

++14.00++

В результате разрушения жилого дома в Киеве ударом дрона-камикадзе погибли три человека, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, спасены 19 человек, четверо получили ранения.

Хроника событий 17 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 октября 14.00 - 23.59 >>>

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