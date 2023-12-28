Киев - главный, но не единственный клиент немецкого ВПК

Экспорт немецких вооружений в 2023 году достиг рекордных 11,7 млрд евро. Около трети этой суммы составили поставки Киеву. Но не всех в Германии радуют успехи отечественного ВПК.

Когда осенью 2021 года, после успеха на парламентских выборах, немецкие социал-демократы, "зеленые" и либералы вели переговоры о формировании совместного правительства, то согласились с необходимостью ограничить экспорт немецких вооружений. А по настоянию первых и вторых в коалиционный договор записали еще и намерение принять специальный закон, призванный еще сильнее ужесточить и без того отнюдь не либеральную практику выдачи правительственных разрешений на военные поставки за рубеж.

Но вышло иначе. Едва новое правительство Германии с претензией на пацифизм приступило к работе, как 24 февраля 2022 года российская армия начала широкомасштабное вторжение на территорию Украины. И уже три дня спустя новый канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) провозгласил в бундестаге "смену эпох".

"Смена эпох" Олафа Шольца

От былой сдержанности в вопросах поставок вооружений в горячие точки мира теперь не осталось и следа. Так что рекордный по экспорту немецких вооружений 2023 год - вполне закономерное явление.

Отвечая на запрос депутата бундестага Севим Дагделен (Sevim Dagdelen), недавно перешедшей из Левой партии в Союз Сары Вагенкнехт, Минэкономики ФРГ сообщило, что по состоянию на 12 декабря текущего года правительство Германии выдало разрешений на экспорт вооружений на общую сумму 11,71 млрд евро. Предыдущий рекорд - 9,35 млрд евро - был установлен в 2021 году, большую часть которого в должности канцлера находилась Ангела Меркель (Angela Merkel).

Еще в 2022 году на вооружение ВСУ поступили немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 Фото: Ingo Wagner/dpa/picture alliance

11,71 млрд евро делятся примерно поровну на собственно вооружения (6,15 млрд) и военное снаряжение (5,57 млрд). 90 процентов всех поставок шли в этом году из Германии в Украину, страны ЕС, НАТО и приравненные к ним по условиям выдачи экспортных лицензий - например, Японию, Австралию или Южную Корею.

Среди клиентов немецкого ВПК лидирует, причем с изрядным отрывом, Украина. Уже в первый год российского вторжения она получила из Германии вооружений и военного снаряжения на 2,24 млрд евро. Наиболее дорогостоящими в 2022 году были поставки Киеву немецких систем ПВО IRIS-T и тяжелой артиллерии - самоходных гаубиц PzH 2000.

В 2023 году немецкие военные поставки Украине почти удвоились, составив 4,15 млрд евро. Не в последнюю очередь - из-за танков Leopard 1 и Leopard 2, которые правительство ФРГ довольно долго не решалось передать на вооружение ВСУ.

Поставки в Израиль увеличились в 10 раз

Но Украина - не единственный клиент, обеспечивший Германии новый рекорд в экспорте вооружений. И без Украины его сумма превысила в текущем году 7 млрд евро. За те 16 лет, которые перед Олафом Шольцем правила Ангела Меркель, Германия трижды превышала показатель в 7 млрд.

Среди других важнейших рынков немецкого ВПК - пять стран НАТО: Норвегия (1,2 млрд евро), Венгрия (1,03 млрд), Великобритания (654,9 млн), США (545,4 млн) и Польша (327,9 млн).

Работа израильской ПВО Фото: Amir Cohen/REUTERS

В десятке крупнейших покупателей немецких вооружений и военного снаряжения - несколько стран, не входящих ни в НАТО, ни в Евросоюз. На седьмом месте - Израиль. В 2023 году по сравнению с 2022-м немецкие военные поставки в эту страну возросли в 10 раз - с 32 млн до 323,2 млн евро. Львиную долю из более чем 200 правительственных разрешений выдали после 7 октября - дня, когда на Израиль напали террористы ХАМАС.

Речь при этом шла главным образом о компонентах для систем противоракетной обороны и оборудовании для военной связи. К категории стран, приравненных к государствам НАТО и ЕС, относится и Южная Корея. Объем военного экспорта из Германии в эту страну составил в 2023 году 256,4 млн евро.

Экспорт вооружений как зеркало ситуации в мире

Но правительство Олафа Шольца выдало разрешения и на поставки немецких вооружений странам, не разделяющим внешнеполитические принципы и демократические установки Германии - в Объединенным Арабским Эмиратам (78,2 млн), Египту (40,3 млн), Катару (15,1 млн) и Саудовской Аравии (13,3 млн).

Ральфа Штегнера новость о рекордном уровне немецкого экспорта вооружений не радует Фото: Political-Moments/IMAGO

Это обстоятельство особенно удручает сторонников ограничения экспорта немецких вооружений, в частности социал-демократа Ральфа Штегнера (Ralf Stegner). Приведенные цифры "это, конечно, плохая новость", заявил Штегнер, имея в виду в первую очередь Саудовскую Аравию, которую он назывпет "одной из самых кровожадных диктатур".

Не радуют экспортные успехи немецкого ВПК и сопредседателя партии "зеленых" Омида Нурипура (Omid Nouripour). Растущее число выданных правительством разрешений и увеличение объема поставок, по его словам, - "плохая новость, поскольку является отражением ситуации в мире". Нурипур по-прежнему настаивает на специальном правовом акте, который узаконил бы и сделал еще строже контроль правительства за экспортом вооружений. "Необходимо продвинуться вперед с законом о контроле за военным экспортом", - заявил политик агентству DPA и выразил надежду, что такой закон примут в будущем году.

Иначе смотрят на вещи в консервативной оппозиции. Так, военный эксперт фракции ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) требует от правительства Шольца разблокировать поставку современных боевых самолетов Eurofighter Саудовской Аравии. Это необходимо еще и ждя того, "чтобы воспрепятствовать дрейфу Саудовской Аравии из западного лагеря в сторону, например, Китая", пояснил Кизеветтер.

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