Киев: Движение по "зерновому коридору" возобновится 3 ноября

На 252-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 2 ноября (время московское).

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Российские войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook . Согласно сообщению, россияне пытаются удержать оккупированные территории, пытаясь сдержать действия сил обороны Украины. По данным Генштаба, за минувшие сутки украинские войска отбили атаки оккупантов в районах Макеевки, Невского и Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского, Спорного, Бахмута, Майорска, Первомайского, Новомихайловки, Водяного, Павловки и Пречистовки Донецкой области. Сообщается, что за минувшие сутки противник нанес 7 ракетных и 47 авиаударов, произвел более 90 обстрелов из РСЗО.

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Российские войска ночью запустили для нанесения ударов по территории Украины 13 беспилотников Shahed-136. 12 дронов сбиты, заявили в ВСУ. В частности, шесть БПЛА сбили в небе над Днепропетровской областью, сообщил губернатор региона Валентин Резниченко .

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора осудили ядерную риторику России. Беседа лидеров двух стран состоялась во вторник, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Канцлер ФРГ также решительно отверг обвинения Москвы в том, что Украина якобы готовится применить так называемую "грязную бомбу". Кроме того, стороны затронули в своей беседе "зерновую сделку". Канцлер ФРГ высоко оценил усилия Турции по обеспечению дальнейшего экспорта украинского зерна в рамках соглашения.

ISW: Поставки дронов могут усилить зависимость России от Ирана

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Предполагаемые поставки Ираном России беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет, вероятно, усилят зависимость Москвы от Тегерана, пишет американский Институт изучения войны (ISW) . Эксперты изучили сообщения Главного управления разведки Минобороны Украины, утверждавшего, что Иран намерен отправить в РФ свыше 200 боевых дронов, а также проаназилировали высказывания собеседников телеканала CNN о планах Тегерана до конца года отправить в Россию тысячу единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля". Москва, вероятно, договорилась о дополнительных поставках иранских систем вооружений из-за истощения российских запасов крылатых ракет и систем беспилотников в ходе войны, отмечают аналитики ISW.

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В Черном море группа из 10 российских военных кораблей продолжает маневры под прикрытием побережья аннексированного Крыма, говорится в сводке оперативного командования "Юг". Один большой десантный корабль и один ракетоносец с 8 "Калибрами" находятся в режиме готовности, указывается далее.

Движение судов по "зерновому коридору" возобновится 3 ноября

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Движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы возобновится 3 ноября, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Как ожидается, 8 судов с сельскохозяйственной продукцией пройдут по "зерновому коридору". Украинская сторона получила подтверждение от ООН, добавил Кубраков.

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Госдепартамент США выделил 47,6 млн долларов калифорнийской компании Tetra Tech на обучение украинских саперов и снабжение их сооветствующим оборудованием. Этот проект является частью пакета помощи в разминировании украинских территорий на общую сумму 91,5 млн долларов, отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Владимир Зеленский: Ставка России на зиму - вызов всей Европе

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Россия в свете массированных ударов по энергообъектам делает ставку на грозящие Украине трудности в предстоящую зиму, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Этот вызов должен рассматриваться именно как вызов всей Европе", - подчеркнул он. По мнению Зеленского, Москва будет представлять любые зимние трудности Украины "как доказательство несостоятельности объединенной Европы".

Во Франции в декабре пройдет конференция по вопросам поддержки Украины в зимний период, добавил глава украинского государства, объяснив, что договорился об этом в ходе телефонной беседы с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Хроника событий 1 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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