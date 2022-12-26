Киев добивается исключения России из ООН

На 306-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 26 декабря (время московское).

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Бахмутское и Авдеевское направления и некоторые части Луганской области остаются главными горячими точками в войне в Украине, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона. Так, по его словам, только на Бахмутском направлении за сутки произошло 28 боестолкновений и 225 обстрелов из артиллерии и танков. "Враг потерял 90 человек убитыми и около 110 ранеными", - приводит слова Череватого "Армія Inform".

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру Индии Нарендре Моди с просьбой помочь в реализации предложенной им ранее "формулы мира". "Я провел телефонный разговор с премьер-министром Нарендрой Моди и пожелал успешного председательства в G20, - написал Зеленский в соцсетях. - Именно на этой платформе я объявил о формуле мира и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации". Украинский лидер также поблагодарил Индию за предоставление гуманитарной помощи и поддержку в ООН.

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Президент Чехии Милош Земан призвал к дальнейшей поддержке Украины, включая военную, заявив, что России в конце концов придется уйти из Украины. "Я убежден, что давление свободных стран рано или поздно заставит Россию покинуть территорию Украины", - сказал Земан в рождественском телеобращении. Он отметил, что всегда выступал за сохранение экономических отношений между его страной и Россией, особенно в связи с поставками энергоносителей, однако сейчас безопасность всего мира, а значит и Чешской Республики, находится под угрозой, отметил президент Чехии. В таких ситуациях, по его словам, экономические интересы должны отойти на второй план по сравнению с интересами безопасности.

Киев добивается исключения России из Совбеза ООН и из ООН в целом

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Украина призвала государства - члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом. В заявлении МИД Украины указывается, что вопрос статуса государства - члена ООН и постоянного члена СБ ООН, которым пользуется Россия остается неурегулированным с точки зрения международного права. "Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991 года, а в публичной плоскости - с 31 декабря 1991 года в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. На самом деле, в соответствии с Уставом ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований", - отмечается в документе.

Украинское внешнеполитическое ведомство обращает внимание на то, что действующий Устав ООН не содержит слов "Российская Федерация": их нет, в частности, в статье 23 Устава, где перечислены постоянные члены Совета Безопасности ООН. Кроме того, с точки зрения Киева, "сомнительным является и право РФ входить в состав ООН в целом, поскольку она не соответствует основному критерию членства в Организации": "Пункт 1 Статьи 4 четко отмечает, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств".

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ФСБ РФ утверждает, что накануне в ходе боестолкновения на границе с Брянской областью была уничтожена украинская диверсионная группа из четырех человек, пытавшаяся проникнуть на территорию России. Согласно сообщению ФСБ, у убитых были обнаружены немецкие пистолеты-пулеметы "SIG Sauer" и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, 4 самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

СМИ: российский шпион в BND мог передавать РФ данные об Украине

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Сотрудник германской разведслужбы BND, арестованный на минувшей неделе по подозрению в шпионаже в пользу Москвы, мог передать России секретную информацию о ситуации в Украине, передают телеканалы NDR и WDR. Со ссылкой на информацию из органов безопасности, они также сообщили, что чиновник мог подвергаться шантажу.

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Губернатор Херсонской области Ярослав Янушевич вновь призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы. По его словам, от обстрелов больше всего страдают населенные пункты возле Днепра. Из-за постоянных атак со стороны российских сил там практически невозможно обеспечить тепло- и водоснабжение. По словам Янушевича, местные власти бесплатно предоставляют возможность выехать автобусами из Херсона через Николаев в Одессу или поездом до Хмельницкого. Маломобильных людей эвакуирует волонтерская группа на соответствующем транспорте.

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Российское командование перемещено из Кременной в Рубежное, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, на участке Сватово - Кременная ситуация по-прежнему тяжелая, преимущество на стороне Украины, идет продвижение вперед, но радостные сообщения пока преждевременны. Гайдай сообщил о том, что боевые действия ведутся недалеко от Кременной, однако информация об освобождении этого населенного пункта или о том, что в него зашли украинские войска, не соответствует действительности.

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В Сумской области на 15 лет осужден местный житель, завербованный в начале полномасштабного вторжения российской ФСБ и задержанный контрразведкой в августе, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. "Для сбора разведывательной информации к нему был приставлен еще один агент российской спецслужбы. Вместе они выходили на местность и осуществляли фото-, видеофиксацию украинских военных объектов. Полученные материалы передавали куратору из ФСБ в виде медиафайлов с привязкой к местности. Во время коммуникации использовались строгие меры конспирации и закрытые каналы электронной связи", - указывается в сообщении. При обыске у российских агентов обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны "с доказательствами тайной переписки с агрессором". По данным СБУ, речь идет о сборе информации о местах дислокации, количестве личного состава и имеющегося вооружения подразделений Сил обороны в регионе: "Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки прорыва государственной границы диверсионно-разведывательными группами РФ на северо-восточном направлении".

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Национальный банк Украины сообщил о создании совместно со всеми системно важными банками страны банковской сети, предназначенной для работы даже в условиях блэкаута. Все банковские отделения общей сети под названием Power Banking, в которую объединились 14 банков, снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал. Во время отключения электричества в них будут доступны такие неотложные банковские услуги, как получение наличных денег (в банкоматах или в кассе), платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания), обмен валют (при наличии валюты в кассе), консультации менеджеров. В общей сложности для работы во время блэкаута оснащены более 1 тысячи отделений по всей Украине.

В Украине готовятся к российскому массированному ракетному удару

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Пуск российской ракеты "Калибр" (фото из архива) Фото: Russian Defense Ministry's press service/TASS/picture alliance

Россия готовится нанести массированный удар по территории Украины, но не исключены и точечные удары, полагают украинские военные. "Очевидно, что россияне к чему-то готовятся", - заявила глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона. Она указала, что сейчас в море находятся один надводный и два подводных ракетоносителя, на которых размещены в общей сложности 16 ракет типа "Калибр". Ситуация напоминает подготовку к массированному ракетному удару 5 декабря, когда российские силы выводили в море ракетоносители и поднимали стратегическую и тактическую авиацию, пояснила Гуменюк. "Мы готовы к этому. Мы отдаем себе отчет, что возможен такой удар", - сказала она. В то же время, по ее словам, "враг способен наносить не только массированные, но и точечные удары".

Хроника событий 26 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 25 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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