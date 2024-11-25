Киев: БПЛА атаковали военный завод "Тайфун" в Калуге

В Киеве заявили об ударе по военному заводу в Калуге. По данным российской стороны, над территорией Калужской области было уничтожено восемь БПЛА. Их возможные цели не уточняются.

Украинские дроны атаковали военно-промышленный завод "Тайфун" в Калуге. Об этом сообщил утром в понедельник, 25 ноября, глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"В Калуге также атакован завод "Тайфун", который является частью российского ВПК", - написал Коваленко в Telegram. Его пост распространил ряд украинских СМИ.

Между тем официального подтверждения этой информации к моменту публикации не поступало. Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал утром 25 ноября в Telegram, что "ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены 3 БПЛА". "На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа", - говорилось в его посте, опубликованном около полуночи.

Около 4.30 Шапша сообщил, что возгорание на территории промышленного предприятия ликвидировано. "Всего за ночь силами ПВО было уничтожено 8 БПЛА", - добавил чиновник.

Атаки беспилотников на регионы России

Между тем Минобороны РФ отчиталось утром 25 ноября в Telegram, что за ночь дежурными средствами ПВО над территорией России было уничтожено и перехвачено 23 украинских беспилотника самолетного типа.

"Над территорией Калужской области уничтожено восемь БПЛА, семь - над территорией Курской области, пять - над территорией Брянской области и три - над территорией Белгородской области", - говорится в этом посте.

О заводе ВПК России "Тайфун"

По данным сайта Flotprom , "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" - "одно из ведущих предприятий ВПК России, выпустившее сотни сложных радиотехнических комплексов для оснащения кораблей различных классов". Указывается, что завод "Тайфун", кроме прочего, осуществляет разработку и производство мобильных береговых ракетных противокорабельных комплексов; корабельных радиолокационных комплексов активного и пассивного обнаружения; командных модулей и модулей обнаружения для зенитных ракетно-артиллерийских комплексов; источников вторичного электропитания для судовой аппаратуры.