Киев атаковали дронами-камикадзе

На 236-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 17 октября (время московское).

Новые обстрелы Киева, Сумской и Днепропетровской областей

++08.32++

В Сумской области также сообщают об ударе российских сил по объектам критической инфраструктуры. Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие", - написал в Telegram председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он пообещал предоставить детали позже.

++08.19++

Российские силы атаковали Киев дронами-камикадзе, заявил председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия", - написал он в Telegram . Об атаке Киева дронами-камикадзе также сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, в результате загорелось нежилое здание в Шевченковском районе Киева и повреждены несколько жилых домов.

++08.05++

Российские силы минувшей ночью многократно атаковали ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией Днепропетровскую область, заявил в Telegram глава ОГА Валентин Резниченко. По его данным, силами украинской ПВО уничтожены три российских ракеты. "Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы", - указал он далее. По информации Резниченко, в Никопольский район прилетело более 30 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии, в Марганецкой и Красногригорьевской общинах повреждены дома, люди, по предварительной информации, не пострадали.

++07.50++

О нескольких взрывах в Шевченковском районе Киева сообщил ранним утром мэр столицы Украины Виталий Кличко. "Объявлена воздушная тревога. Оставайтесь в убежищах!" - написал он в своем Telegram-канале.

В Европарламенте приветствуют создание миссии для обучения украинских военных

++06.50++

Председатель комитета Европарламента по международным делам, немецкий консерватор Дэвид Макаллистер (David McAllister) приветствовал планы создания миссии для обучения украинских военных на территории европейских стран. В условиях продолжающейся войны тренировочная миссия ЕС, наряду с поставками военной техники, "является очень важным шагом на пути к существенному укреплению обороноспособности Украины", сказал он в интервью газете Die Welt, выдержки из которого приводит агентство dpa. Однако, по словам Макаллистера, крайне важно, чтобы обучение в рамках миссии было тесно скоординировано с союзниками по НАТО. "Деятельность ЕС и НАТО должна носить взаимодополняющий характер", - подчеркнул он. Макаллистер выразил надежду, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге 17 октября одобрят создание миссии и ее удастся запустить к ноябрю. "Мы уже потеряли время. Чем быстрее начнется обучение, тем лучше", - сказал политик.

++06.15++

Международный Комитет Красного Креста (МККК) отверг критику со стороны Киева в связи с тем, что его представители до сих пор не посетили многочисленных украинских военнопленных. "Обвинение МККК в том, что ему было отказано в полном и немедленном доступе, не помогает ни военнопленным, ни их семьям", - говорится в заявлении организации. По данным МККК, 11 его сотрудников, включая одного врача, в оккупированной Россией Донецкой области готовы посетить всех находящихся в регионе военнопленных, однако пока не получили на это разрешения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил бездействие МККК в вопросе посещения пленных украинцев и потребовал у организации использовать свое международное право доступа к военнопленным, указав, что "Красный Крест имеет обязательства, прежде всего морального характера".

++05.30++

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев ожидает победы своей страны в борьбе против российского вторжения. "Немецкий народ так сильно поддерживает Украину, что я уверен, что вместе с Германией и всеми другими европейскими партнерами мы выиграем войну! Чем быстрее, тем лучше", - заявил он в интервью газете Bild, добавив, что вместе со своей командой в посольстве в Берлине будет "каждый день вносить огромный вклад в победу". Макеев отметил, что его предшественник Андрей Мельник, который в выходные вернулся из Германии в Украину, "проделал большую работу" и что он будет "всегда возвращаться к его опыту".

Мэр Мелитополя сообщил о мобилизации в армию РФ трех тысяч местных жителей

++04.45++

Российские оккупационные власти принудительно мобилизовали три тысячи жителей в Мелитополе Запорожской области, сообщил мэр города Иван Федоров телеканалу "Факты ICTV". По его словам, людей могут просто забирать посреди улицы и вести в военкомат или комендатуру, многих из них сразу ставят на учет и отпускают. Но, как сказал Федоров, есть примеры, когда забирали в армию. "В целом в Мелитополе уже забрали три тысячи жителей в какие-то псевдо-добровольческие батальоны", - сказал он.

++03.50++

По данным ООН, агрессивная война России против Украины привела к тому, что четыре миллиона детей в Восточной Европе и Центральной Азии оказались за чертой бедности. "Дети несут наибольшее бремя экономических последствий войны на Украине", - заявил в понедельник региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан. В результате конфликта и связанной с ним растущей инфляции число бедных детей в Восточной Европе и Центральной Азии за год увеличилось на 19 процентов. ЮНИСЕФ основывает свой отчет на данных из 22 стран.

Последствия войны для детей в Украине и России особенно сильны. Согласно отчету, на долю России приходится три четверти прироста детей, живущих в бедности, где в результате войны число бедных детей увеличилось на 2,8 миллиона. По данным ЮНИСЕФ, количество бедных детей в Украине увеличилось на полмиллиона из-за войны. На третьем месте находится Румыния, где число детей, живущих в бедности, увеличилось на 110 тысяч.

В России заблокировали сайт проекта "Хочу жить!"

++02.45++

Российские власти заблокировали на территории РФ сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", сообщила на своем сайте российская общественная организация "Роскомсвобода". По ее данным, решение об этом Генпрокуратура РФ приняла еще 11 октября, а доступ к сайту был закрыт 16 октября. "Заблокирован проект был дважды, и оба раза - Генпрокуратурой. Первый раз - по "маске", когда ограничивается доступ ко всем доменам и поддоменам, второй - просто сайт целиком, но без пометки (*), плюс к этому, домены различаются по одной букве", - говорится в сообщении "Роскомсвободы".

Проект "Хочу жить" был создан для того, чтобы российские военные, попавшие на фронт в Украину, могли безопасно сдаться в плен украинской армии. В начале октября представитель украинской разведки сообщил, что за несколько недель "по горячей линии" от россиян поступило более 2 тысяч обращений о готовности сдаться в плен. Информацию об этом военнослужащие РФ могут получить по телефону: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

++01.15++

Противовоздушная оборона на юге Украины уничтожила 11 дронов-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, из них 9 – за один час. Об этом сообщило в Facebook Командование Воздушных сил ВСУ. По его данным, в течение часа - с 21.30 по 22.30 16 октября украинские военные уничтожили 9 дронов-камикадзе "Shahed-136". Еще два БПЛА были уничтожены силами Национальной гвардии и территориальной обороны.

Зеленский заявил об очень тяжелых боях под Соледаром и Бахмутом

++00.05++

Самые тяжелые бои идут в окрестностях Соледара и Бахмута, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении. По его словам, против украинцев Россия бросила всех, кого могла, в том числе две тысячи "зэков". "И это "зэки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. На фронте их удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии. Вот так российское государство спонсирует террор, ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова", - сказал Зеленский. По его мнению, в мире почти никто сомневается в том, что Россию нужно признать государством-террористом.

Президент поблагодарил украинских солдат, героически удерживающих позиции под Соледаром и Бахмутом, а также на других направлениях. Особую благодарность Зеленский выразил подразделениям, которые "обеспечили результат в пополнении обменного фонда". По его словам, "каждый, кто берет в плен российских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев". Он отметил, что Украина помнит о своих гражданах, которых удерживают в России, их нужно освобождать, а для этого "нам нужно брать в плен оккупантов - как можно больше".

Хроника событий 16 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 октября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: