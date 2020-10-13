 Хроника пандемии: за сутки два фармацевтических концерна приостановили испытания | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 13.10.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: за сутки два фармацевтических концерна приостановили испытания

Коронавирусом SARS-CoV-2 заразились уже более 38 млн человек в мире, свыше 1,08 млн умерли. Излечившимися считаются больше 28,7 млн пациентов. DW следит за событиями 14 октября.

Медики в защитной одежде с пробирками в руках

С начала пандемии новый коронавирус SARS-CoV-2 выявлен почти у 38,3 млн жителей планеты. От последствий инфекционного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,08 млн человек. DW следит за событиями среды, 14 октября (время московское).

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Министерство экономики Германии готовит новую помощь для компаний, которые особенно пострадали от кризиса, сообщили издания медиагруппы Funke. Средства будут выделены для поддержки, в частности, гостиничного бизнеса и общепита. Текущая промежуточная помощь для компаний должна быть продлена на шесть месяцев до 30 июня 2021 года. Министерство намерено обсудить новые меры с властями федеральных земель, а затем согласовать их в правительстве.

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Лидер британской оппозиции Кейр Стармер призвал к двух-трехнедельной изоляции в Великобритании, чтобы сдержать распространение вируса. Он заявил, что это шанс исправить ошибки правительства. Премьер-министра Бориса Джонсона политик обвинил в игнорировании рекомендаций своих научных советников. 

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сдал отрицательный тест на SARS-CoV-2, но продолжит карантин после контакта с человеком, который оказался инфицирован коронавирусом, заявил официальный представитель правительства в Twitter. 

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и комиссар ЕС по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янез Ленарчич помещены на карантин. Оба заявили, что их последний тест на коронавирус был отрицательным, но теперь они самоизолируются и ждут результатов повторного теста после контакта с инфицированным участником делегации в Эфиопию. 

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Число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5687 до 5739, сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом. В столице России за сутки скончались 52 пациента, "у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию". Нынешний показатель сравним с июньской ситуацией со смертностью, подчеркнули в штабе.     

Уже второй концерн в США приостановил испытания 

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Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила испытания терапии Covid-19 антителами. Она последовала рекомендации группы независимых экспертов, контролирующих помимо прочего безопасность пациентов во время клинических испытаний, сообщил официальный представитель компании. Причины этого шага он не объяснил. За несколько часов до этого фармацевтическая компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины против коронавируса после того, как один из их участников заболел "по невыясненной причине". 

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 13 октября >>>

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  • Бианка Ремтер

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    Уборщица электричек

    Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

  • Йорн Ифлендер

    Незаметные герои времен пандемии

    Комиссар полиции

    Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

  • Ариане Джон

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница супермаркета

    Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

  • Анна Фредрих

    Незаметные герои времен пандемии

    Фармацевт

    Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

  • Карин Биттер

    Незаметные герои времен пандемии

    Учительница

    Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

  • Янине Дахвиц

    Незаметные герои времен пандемии

    Медсестра

    Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

  • Ютта Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Почтальон

    Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

  • Селин Иффли-Науман

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница склада одежды

    Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

  • Марсель Кольшмидт

    Незаметные герои времен пандемии

    Водитель автобуса

    Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

  • Уте фон Кёрбер

    Незаметные герои времен пандемии

    Больничная клоунесса

    Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

  • Симоне Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Информационный менеджер

    Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

  • Деннис Паслак

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник пожарной службы

    Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

  • Надин Дюбуа

    Незаметные герои времен пандемии

    Медиатор

    Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

  • Аня Хёрихс

    Незаметные герои времен пандемии

    Лаборант

    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

  • Штеффен Бок

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник аварийной службы

    Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.

    Автор: Наталия Королева


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