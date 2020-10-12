 Хроника пандемии: Трамп сдал отрицательный тест на коронавирус | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 12.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Хроника пандемии: Трамп сдал отрицательный тест на коронавирус

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы более 38 млн человек в мире, свыше 1,08 млн умерли. Излечившимися считаются более 28,5 млн пациентов. DW следит за событиями 13 октября.

Дональд Трамп на балконе Белого дома снимает защитную маску

Дональд Трамп

С начала пандемии новый коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 38 млн жителей планеты. От последствий инфекционного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,08 млн человек. DW следит за событиями понедельника, 13 октября (время московское).

++00.35++

За сутки в Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом, это максимум смертей с 9 июня, сообщили агентству "Интерфакс" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. "У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба. По официальным данным, в столице РФ выявлено почти 335 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Число выздоровевших приблизилось к 263 тысячам.

++00.30++

Тест президента США Дональда Трампа на коронавирус - отрицательный, сообщил врач Белого дома. По его словам, глава государства сдает отрицательные тесты уже несколько дней подряд. Медик также подтвердил, что Трамп больше не заразен.

++00.10++

О дальнейшем усугублении ситуации с коронавирусом в Германии предупредил председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder). "Если мы не будем действовать быстро и последовательно, то нам грозит еще худшее", - заявил он. Глава ХСС указал, что во многих регионах Германии экспоненциально растет число новых инфекций. По словам Зёдера, сейчас как раз тот момент, когда нужно принять решение: идти на риск, вводя новый локдаун, или оставаться осторожными и принять ограничительные меры лишь частично, как это сделали во многих европейских странах.

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 12 октября >>>

Смотрите также:

  • Легендарный Cirque du Soleil

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Цирк остался, артисты уехали

    Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Знаменитый цирк объявил о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

  • Авиакосмический концерн Airbus

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Под крылом, но без защиты

    О массовых сокращениях предупредил и европейский авиакосмический концерн Airbus. Он намерен сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса в результате пандемии коронавируса. Работу может потерять каждый шестой сотрудник секции транспортных самолетов - самой важной и крупной в Airbus. Только в Германии должны быть сокращены 5100 рабочих мест.

  • Крупнейший авиаперевозчик в Германии - концерн Lufthansa

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Вопрос повис в воздухе

    Крупнейший авиаперевозчик в Германии Lufthansa попал в турбулентную зону из-за коронавируса. Авиаконцерн был исключен из фондового индекса Dax, в котором числился 32 года. Компания получит девять млрд евро в виде прямой финансовой помощи и госгарантий по кредиту, но под угрозой - 26 тысяч рабочих мест. "В случае аварийной ситуации мы спасаем вас, а кто спасет нас?" - спрашивает стюардесса.

  • Самолет Air France

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Под одним небом

    Британский авиаперевозчик British Airways планирует сократить 12 тысяч сотрудников из 42 тысяч. Его французский конкурент Air France в связи с пандемией сокращает более 7500 сотрудников. Британский авиаперевозчик Easy Jet исходит из долгосрочного падения спроса. Концерн планирует сократить численность сотрудников на 30 процентов: работу могут потерять до 4500 человек.

  • Автомобильная отрасль

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Тише едешь, дальше будешь

    И хотя автоконцерны пока не озвучивали страшных сценариев, мировой рынок сбыта автомобилей может сократиться на 18 процентов в 2020 году. Немецкий эксперт по автомобильной отрасли Фердинанд Дуденхеффер уже сделал свой неутешительный прогноз: под угрозой - примерно 100 тысяч рабочих мест в Германии. Автомобильная отрасль является здесь работодателем для 800 тысяч человек.

  • Немецкий концерн MTU Aero Engines AG

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Тяжелое оборудование

    Немецкий концерн MTU Aero Engines AG планирует сократить численность сотрудников на 15 процентов. На производителя авиационных двигателей из Мюнхена работают 10 тысяч человек по всему миру. Под угрозой сокращений оказались до 1500 мест. В 2019 году MTU Aero Engines AG вошел в топ-лигу биржевого индекса DAX.

  • Протесты в Ганновере сотрудников концерна Galeria Karstadt Kaufhof

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Мода отменяется?

    Сидение дома, запрет на массовые мероприятия отбили у многих охоту обзаводиться обновками. Спад потребительской активности ощутила торговля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof допускает закрытие сразу около 80 из 170 своих универмагов, ассортимент которых в значительной мере составляет одежда. Более 5000 сотрудников из 28 000 могут потерять работу. На фото - протесты в Ганновере.

  • Туристический концерн TUI

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Все отдыхают

    Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных издержек на 30 процентов.

    Автор: Марина Борисова


Смотреть видео 02:16

В Берлине запретили ночную жизнь из-за пандемии коронавируса (12.10.2020)

Контекст

Вторая волна коронавируса в Германии только начинается

Осенний всплеск эпидемии SARS-CoV-2 грозит стать в ФРГ масштабнее, чем прошлой весной. Но повторного локдауна правительство страны хочет во что бы то ни стало избежать.  

Коронавирус, грипп, простуда: как понять, чем ты болен?

Высокая температура, кашель, слабость, головная боль - на первом этапе симптомы коронавируса, гриппа и простуды так похожи, что заболевания трудно различить. Но отличия все же есть.  

Пандемия может вдвое увеличить количество голодающих

Среднемировые показатели глобального индекса голода снизились, но в мире недоедают почти 690 млн человек. У 144 млн детей из-за хронического недоедания наблюдаются задержки роста.  

Также по теме

Deutschland Neue Corona-Regeln in Frankfurt am Main

Коронавирус: В Германии начинается вторая волна пандемии 12.10.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы свыше 37,8 млн человек в мире, более 1,08 млн скончались. Излечившимися считаются более 28,4 млн пациентов. DW следит за событиями 12 октября.

Neue Corona-Regeln Frankfurt am Main

Пандемия: Число новых случаев в Европе впервые превысило 100 тысяч за сутки 09.10.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы свыше 36,7 млн человек в мире, более 1,06 млн скончались. Излечившимися считаются более 27,5 млн пациентов. DW следит за событиями 9 октября.

DW euromaxx city Lyon 24.11.2014

Пандемия: во Франции увеличивается "красная зона" 08.10.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы свыше 36,6 млн человек в мире, более 1,06 млн скончались. Излечившимися считаются более 27 млн пациентов. DW следит за событиями 8 октября.

Реклама

Самые читаемые

Протесты в Беларуси: "Марш гордости" прошел в условиях крайне жестких действий силовиков  

Пандемия: Twitter пометил сообщение Трампа как вводящее в заблуждение  

Глава Федеральной врачебной палаты раскрыл новые факты о путях передачи коронавируса  