КГВА: Все ночные атаки беспилотников на Киев отражены

На 450-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 19 мая (время московское).

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В течение минувших суток российские войска десять раз обстреляли территорию Сумской области, зафиксировано 62 взрыва, сообщается на странице Сумской областной военной администрации в Facebook. В частности, в результате минометных ударов в Миропольском районе поврежден жилой дом, а в Эсманском - двое гражданских получили контузии.

Киевская городская военная администрация: Все атаки беспилотников на Киев отражены

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Силами ПВО Украины уничтожены все цели, которые этой ночью двигались в направлении Киева, сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации (КГВА). "Ударов по Киеву не допущено", - говорится в публикации. Начальник КГВА Сергей Попков подчеркнул, что ночью 19 мая российские войска совершили десятую воздушную атаку на Киев с начала мая. Последняя тревога в столице, по его словам, была связана с применением боевых БПЛА в несколько волн, с короткими интервалами между налетами. "Такой тактикой кремлевское зло пытается истощить нашу ПВО, а также психологически воздействовать на гражданское население. Не дождутся!" - написал Попков.

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У президента РФ Владимира Путина есть два выхода из ситуации: сдаться или повторить судьбу Гитлера, который покончил с собой в конце Второй мировой войны. Об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, инициированного РФ для "осуждения поставок оружия Украине". "У рашистского криминального бункерного дедушки остается два варианта: либо сдаться, либо повторить то, что произошло в другом бункере 30 апреля 1945 года", - цитирует издание "Укринформ" слова Кислицы .

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Евросоюз намерен ограничить торговые операции с российскими алмазами в рамках санкций из-за войны, развязанной Москвой против Украины. Об этом в пятницу перед началом саммита G7 в Хиросиме заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Ранее о запрете на импорт российских алмазов уже объявила Великобритания. Британский премьер-министр Риши Сунак также выразил надежду, что и другие члены "большой семерки" последуют этому примеру.

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Аргентинская газета La Nacion сообщила о подробностях секретной миротворческой миссии папы римского Франциска с целью посредничества между Украиной и Россией. По данным издания, понтифик намерен послать в Москву и Киев двух кардиналов . В Украину, по плану папы, должен отправиться Маттео Дзуппи, кардинал Болоньи и председатель Конференции католических епископов Италии. Дзуппи тесно связан с общиной Святого Эгидия (католической ассоциацией социального служения. - Ред.), которая неоднократно выполняла от имени Ватикана деликатные посреднические функции в международных конфликтах. К поездке в Москву, согласно публикации La Nacion от 18 мая, готовится специалист по восточным церквям кардинал Клаудио Гуджеротти, который свободно владеет русским языком и в прошлом работал в дипломатических миссиях Ватикана в нескольких бывших советских республиках.

Сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине

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Украинские военные в Telegram сообщили об опасности воздушных атак. По данным канала "Оперативный ВСУ" , в воздухе , очевидно, находятся российские самолеты и есть вероятность, что регионы Украины могут подвергнуться ракетным ударам. Также сообщается о высокой вероятности ударов с боевых беспилотников. В Херсонской области местные Telegram-каналы информируют об артиллерийских обстрелах и налете дронов. О беспилотниках и взрывах также пишут в пабликах Львовской области.

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Над Киевом работает ПВО, сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Страны "большой семерки" (G7) намерены заявить о более жесткой позиции в отношениях с Москвой на саммите, открывшемся в Хиросиме. По словам представителя делегации США, на которые ссылается агентство Reuters, незадолго до встречи G7 будут объявлены новые санкции и меры экспортного контроля. Россия, по мнению "Группы семи", больше не должна иметь доступа к товарам военного назначения и обходить штрафные меры. Кроме того, планируется еще сильнее снизить зависимость развитых индустриальных стран от российских энергоисточников и ограничить доступ РФ к международной финансовой системе.

В Киеве работает ПВО

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В Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях объявили отбой воздушной тревоги. В Киевской области тем временем работает ПВО, а местные жители, по информации "РБК Украина" , сообщают о взрывах.

Также сообщается о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимать и не выкладывать в интернете", - написал в своем Telegram-канале председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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Американские специалисты смогут обучить пилотов из Украины управлять истребителями F-16 всего за четыре месяца. Оценки подготовленности украинских военных летчиков, прошедших обучение на симуляторе, превзошли заявленные Пентагоном ожидания, сообщает онлайн-портал Yahoo News со ссылкой на соответствующую документацию Военно-воздушных сил США. В частности, сообщается об успехах двух украинских пилотов, один из которых летал на МиГ-29, а другой - на Су-27. Оба украинских военных без какой-либо "формальной подготовки", лишь после базового ознакомления с эксплуатацией с истребителями F-16, участвовали в девяти испытаниях на тренажере общей продолжительностью 11,5 часа.

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Согласно карте воздушных тревог на сайте Alerts.in.ua , об опасности ударов также объявлено в Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Reuters: Минобороны США переоценило на 3 млрд долларов стоимость военной помощи для Украины

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Пентагон переоценил стоимость военной помощи, направленной в Украину, примерно на 3 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Сенате и министерстве обороны США. По данным собеседников агентства, причиной ошибки Минобороны США стало то, что при оценке отправляемой помощи военные исходили из стоимости замещения оружия и боеприпасов, хранившихся на складах, а не их первоначальной закупочной цены с учетом падения стоимости по мере их старения.

Конгресс уже был извещен об ошибке. Как пишет агентство, переоценка военной помощи Украине означает, что США имеют больше дополнительных средств, чем считалось ранее, а значит, необходимости согласовывать еще один пакет финансовой помощи между Белым домом и Конгрессом может пока не возникнуть.

Хроника событий 18 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 мая 00.00 - 13.59 >>>

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