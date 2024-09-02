Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву

По данным главы КГВА Сергея Попко, в воздушном пространстве украинской столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка - баллистических, а также ударный беспилотник.

Киев подвергся очередной ракетной атаке со стороны России в ночь на понедельник, 2 сентября. Об этом сообщил в Telegram глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко : "Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка - баллистических, а также ударный беспилотник".

По словам Попко, крылатые ракеты (возможно, Х-101), скорее всего, были выпущены около трех часов ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области. "Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24 / "Искандер-М", - указал глава КГВА.

Со своей стороны мэр Киева Виталий Кличко сообщил утром 2 сентября в официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации предварительные данные о последствиях ночной атаки: "По состоянию на 06.25 к медикам за помощью обратились двое взрослых - одного из них госпитализировали".

По словам Кличко, в Святошинском районе на одном из мест падения обломков загорелись 4 автомобиля и произошел пожар в двухэтажном нежилом здании. Вблизи станции метро "Святошин" "повреждены малые архитектурные формы", а также окна здания станции метрополитена, которая продолжает работать. "В Голосеевском районе поврежден корпус котельной. Пожар ликвидировали. В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий", - отмечается в посте столичного мэра.

Российский обстрел Харькова

В ночь на 2 сентября под российский обстрел попал также Харьков. По данным мэра города Игоря Терехова и главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, один из дронов типа Shahed попал в частный жилой дом в Киевском районе города, где пострадала 66-летняя женщина, другой - "вблизи образовательного учреждения" в Слободском районе. Также повреждены объекты "другой гражданской инфраструктуры".

Позже, ранним утром 2 сентября Терехов сообщил, что В Индустриальном районе Харькова от удара ракетой произошло возгорание в садовом товариществе. Информации о пострадавших на тот момент у градоначальника не было.

Накануне, 1 сентября, ВС РФ нанесли в общей сложности "около 10 ударов" по Харькову. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в результате атаки на город число пострадавших составило почти 50 человек.

Удар Украины по Белгороду

Между тем в ночь на 2 сентября Украина совершила воздушную атаку на Белгород и Белгородский район области, пишет в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, ранена жительница поселка Дубовое, ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга.

Гладков заявил о прямых попаданиях в один социальный и один коммерческий объекты в Белгороде. "В двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Поврежден один легковой автомобиль. В поселке Дубовое загорелись два дома и 4 автомобиля, в поселке Майский - один дом", - указал далее губернатор.