  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ТуризмГермания

Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей

Максим Нелюбин

15 августа 1248 года был заложен фундамент готического Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

https://p.dw.com/p/N1IC
Силуэт Кельнского собора во время заката
Силуэты башни Старой ратуши, романского храма Большой Святой Мартин, готического Кельнского собора, Кельнской телебашни и железнодорожного моста Гогенцоллернов во время закатаФото: S. Koerber/blickwinkel/IMAGO

Около Кельнского собора почти всегда дует ветер, даже когда вокруг - абсолютный штиль. Воздушные потоки, натыкаясь здесь на 157-метровые готические башни, устремляются вниз, встретив столь неожиданную преграду посреди широкой долины Рейна... 

Средневековый готический великан стоит в окружении двенадцати романских церквей Кельна, словно застывших вокруг него в вечном хороводе. Самая видная из них - Большой Святой Мартин на берегу реки в Старом городе.

Кельна на гравюре 1531 года
Набережная Рейна, башня Старой ратуши, романский храм Большой Святой Мартин и недостроенный Кельнский собор на гравюре 1531 годаФото: Bildagentur-online/Celeste/picture alliance

На момент окончания строительства в 1880 году, длившегося более шести столетий, собор несколько лет был самым высоким сооружением в мире, позже уступив этот рекорд своего времени американскому Монументу Джорджа Вашингтона.

Ежегодно в Кельнском соборе бывает около шести миллионов туристов со всего мира, то есть в среднем - более полутора десятка тысяч ежедневно. Он является самой посещаемой архитектурной достопримечательностью Германии и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Когда и почему решили построить здесь этот храм, до сих пор поражающий воображение своими масштабами?

В Средние века Кельн считался одним из самых великолепных городов Западной Европы. Он был центром деловой активности, где пересекались потоки товаров, перевозимых по Рейну и по суше. Здесь можно было найти почти все, что где-либо производилось и могло служить для обмена и продажи. Город входил в Ганзейский союз и мог позволить себе возвести такую большую церковь, но одного этого для возникновения столь грандиозных планов было все же недостаточно.

Южная башня Кельнского собора
Недостроенная Южная башня Кельнского собора в 1670 году на картине нидерландского художника Геррита Адриансзона БеркхейдеФото: picture-alliance / akg-images
Гравюра 1824 года
Кельнский собор в 1824 году перед началом заключительного этапа строительства Фото: Martin Jung/imageBROKER/picture alliance
Кельнский собор, 1826 год
Берег Рейна и недостроенный Кельнский собор на картине 1826 года английского художника Кларксона Фредерика СтэнфилдаФото: picture alliance / akg-images

В середине XIII века практически все значительные церкви Кельна были отстроены заново в романском стиле. Лишь тогдашний собор сохранял черты эпохи поздних Каролингов. Он находился на месте более ранних церквей и храма Меркурия Августа, построенного примерно в 50 году основателями города - древними римлянами.

В начале IV века в период быстрого распространения христианства первый известный по имени кельнский епископ Святой Матернус распорядился соорудить на территории римского храма баптистерий - небольшую церковь для проведения обрядов крещения.

Примерно через пять столетий в начале IX века здесь заложили новую трехнефную базилику, взяв за образец раннехристианский собор святого Петра в Риме. Этот кельнский храм был освящен в 870 году. Позже к нему добавили еще два боковых нефа. В свою очередь, фундамент нынешнего готического собора был заложен на этом месте 15 августа 1248 года.

В середине XII века из Милана в Кельн были перевезены мощи Трех святых волхвов или королей - волхвов, которые первыми пришли к новорожденному младенцу Христу. Естественно, что для хранения этих священных реликвий, а также для приема многочисленных паломников необходимо было соорудить достойное здание.

Кельнский собор, 1862 года
Кельнский собор на фотографии около 1862 года. В 1941 году под зданием справа во время обустройства бомбоубежища была найдена римская мозаика Дионисия. На этот месте вокруг мозаики после войны был построен Римско-германский музейФото: picture-alliance / akg-images
Кельн, 1850 год
Исторический центр Кельна на гравюре 1850 годаФото: picture alliance / imageBROKER
Кельн, 1870 год
Кельн на фотографии около 1870 годаФото: Hulton Archive/Getty Images

Романский стиль и готика

Новый собор начали строить не в романском стиле, распространенном тогда в Германии, а в новом - готическом. Неясно, что побудило первого зодчего собора - мастера Герхарда обратиться именно к французской готике, тем не менее, совершенно очевидно, что за образец он взял собор в Амьене.

Отметим, что само название готического стиля появилось гораздо позже - после того, как известный историк искусства Джорджо Вазари, живший в эпоху Ренессанса, пренебрежительно назвал средневековое зодчество архитектурой готов, то есть германских варваров.

Реализация столь масштабного проекта требовала больших финансовых средств, поэтому стройка затянулась, а в середине XVI века вообще была остановлена. В Европе уже наступила эпоха Просвещения.

Незавершенный готический храм по новым тогдашним временам выглядел безнадежно старомодным. Так он простоял еще триста с лишним лет. Середина храма отсутствовала, но алтарная часть была готова и освящена, в ней проводились службы.

Деревянный кран, последний раз поднявший груз на недостроенную Южную башню в 1560 году, так и продолжил стоять на ней без дела и постепенно превратился в один из городских символов. Он вошел в историю, оставшись на многочисленных гравюрах и картинах.

Лишь в 1842 году прусский король Фридрих Вильгельм IV (Friedrich Wilhelm IV) и кардинал Иоганнес фон Гейсель (Johannes von Geissel) второй раз в истории собора заложили его... первый камень - на той самой недостроенной башне.

Кельн, 1930 год
Кельн в 1930 годуФото: Carl Simon/United Archives/picture alliance
Кельн, 1945 год
Кельн в 1945 году. Во время Второй мировой войны в Кельнский собор попало около семидесяти бомб. Храм получил повреждения, но уцелелФото: picture-alliance/dpa
Кельн, 2019 год
Набережная Кельна в наши дни Фото: Boris Breytman/Zoonar/picture alliance

Немалую роль в том, что строительство возобновилось, сыграли представители немецкого романтизма. Эпоха романтизма пробудила в Германии интерес ко всему средневековому. В моду вошло восстановление развалин и воспевание древних красот в литературе и живописи.

Одним из главных сторонников идеи был кельнский искусствовед и коллекционер Сюльпи Буасере (Sulpiz Boisserée). Считается, что именно он убедил прусского короля финансировать завершение собора.

Примерно за 20 лет до этого - в 1823 году в Кельне вновь создали соборную строительную артель (нем. Dombauhütte), которая занялась самыми необходимыми ремонтными работами. Недостроенный храм сильно пострадал в годы французской оккупации, как, впрочем, многие церкви или монастыри, закрытые и распущенные наполеоновскими властями.

Собор французы деградировали до статуса приходской церкви. Архиепископское управление вообще перенесли в Ахен. Некоторое время в соборе размещался лазарет для австрийских солдат, которые сожгли в печах почти всю деревянную обстановку и резные украшения.

Видные представители немецкого романтизма входили в ближний круг будущего прусского короля Фридриха Вильгельма IV, когда он был еще кронпринцем. Уже в 1814 году они начали убеждать его в необходимости такого проекта - сразу после случайной находки оригинальных строительных планов, изготовленных преемником и помощником первого соборного зодчего через 32 года после закладки первого камня.

Часть планов обнаружил плотницкий подмастерье во время ремонта чердака гостиницы в Дармштадте. Через два года еще несколько листов нашли в Париже. В какой-то момент они попали к придворному архитектору прусского двора, который тоже вынашивал идею достроить готический памятник.

Эстетические порывы немецких романтиков не были единственной причиной, убедившей монарха. Имелся и политический резон. Протестантские прусские власти решили завершить постройку католического храма, чтобы продемонстрировать недоверчивым рейнским католикам (область после поражения Наполеона отошла Пруссии) свои добрые намерения и религиозную терпимость.

Только на достройку обеих башен собора ушло в общей сложности и в переводе на современные деньги около миллиарда евро. Две трети средств собрали с помощью специальной лотереи. Оставшаяся часть поступила из прусской казны.

Внутри Кельнского собора. Фотографии

Кельнский собор
Центральный неф Кельнского собора. Высота - 43,35 метра. Высота двух боковых нефов достигает почти 20 метров. На этой фотографии виден один из четырех здешних органов. Они используются во время служб и концертов органной музыкиФото: picture-alliance/dpa/D. Kalker
Кельнский собор
Готические своды. Время реверберации в соборе, то есть постепенного уменьшения интенсивности звука при многократных (вернее - многотысячных) эхо, составляет целых 13 секундФото: Stefan Ziese/imageBROKER/picture alliance
Рака трех королей-волхвов
В Кельнском соборе хранятся мощи Трех королей-волхвов Мельхиора, Каспара и Бальтазара - мудрецов, принесших дары младенцу Христу. Реликвии доставили в Кельн в 1164 году из МиланаФото: picture-alliance/dpa/O.Berg
Рака трех королей-волхвов
Золотая рака была изготовлена в 1181-1225 годах из дубового дерева, золота, серебра и меди. Помимо волхвов здесь изображены другие библейские святыеФото: picture-alliance
Алтарь трех королей
"Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну". Так эта сцена изображена на позднеготическом Алтаре трех королей, созданном в 1451 году кельнским мастером Штефаном Лохнером по заказу городского советаФото: Imago/Werner Otto
Изображение Девы Марии XVII века
В северном боковом нефе находится эта фигура Девы Марии XVII века. Перед ней всегда горит много свечей, а вокруг расположены многочисленные дары за несколько столетий. Преподносить этому изображению Богородицы украшения - давняя кельнская традиция.Фото: picture-alliance
Витраж Бернарда Клервоского
Общая площадь окон Кельнского собора составляет 10 тысяч квадратных метров. Из них около 1,5 тысячи приходится на средневековые витражи. Этот посвящен вдохновителю крестовых походов - французскому монаху Бернарду Клервоскому. Был изготовлен в 1524-1525 годахФото: picture-alliance/dpa
Пиксельный витраж
"Пиксельный витраж" Герхарда Рихтера (Gerhard Richter). Самые именитый современный немецкий художник подарил этот витраж собору в 2007 год. Это произведение искусства создано из 11263 стеклянных квадратов восьмидесяти разных цветов и оттенковФото: Imago
Внутри одной из башен Кельнского собора
Примерно каждый десятый посетитель Кельнского собора также поднимается на смотровую площадку Южной башни, в общей сложности - около 600 тысяч человек в год. Чтобы насладиться видом на Старый город и окрестности Кельна, нужно преодолеть 533 ступениФото: Stefan Ziese/imageBROKER/picture alliance

Национальный символ

При всей религиозной терпимости со стороны прусского престола, отношения между королем-протестантом и кельнскими католическими иерархами были напряженными. Фридрих Вильгельм IV не хотел делать им такой подарок, а собор считал не только религиозным, но и новым национальным символом - символом объединения немецких земель. Он прибег к законодательным уловкам и в качестве владельца достроенного Кельнского собора в городском земельном кадастре был записан... сам Кельнский собор.

В 1842 году простоявший несколько веков без дела деревянный кран на недостроенной Южной башне снова заработал. Без особых проблем. Помимо кельнского архитектора Эрнста Фридриха Цвирнера (Ernst Friedrich Zwirner) в работе над проектами оформления фасадов участвовал один из самых знаменитых немецких архитекторов той эпохи Карл Фридрих Шинкель (Karl Friedrich Schinkel), а также лично прусский король.

В 1880 году, то есть через 632 года после закладки фундамента, строительство собора было завершено. Впрочем, строительные работы в соборе продолжаются постоянно. В Кельне даже существует поверье, что, как только собор будет завершен, наступит конец света.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

В реставрационной мастерской Кельнского собора

Сто хранителей готической вечности

Сто хранителей готической вечности

Реставрационно-строительные мастерские европейских готических храмов претендуют на включение в список Нематериального культурного наследия человечества.
Туризм18 декабря 2020 г.
Кельнский собор

Кельнский собор удачно вышел на цифровой арт-рынок

Кельнский собор удачно вышел на цифровой арт-рынок

Наибольшим спросом пользуются лица святых и бронзовые барельефы. Средства пойдут на ремонт и реставрацию храма.
Культура9 марта 2023 г.
Место раскопок в Кельне

Археологи нашли в Кельне античную баню

Археологи нашли в Кельне античную баню

В ходе раскопок на площади Ноймаркт в Кельне археологи нашли средневековую торговую улицу и фундамент римского жилого дома с купальней.
Туризм9 августа 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинский дрон Punisher
Трансляция

В Украине собирают 235 млн гривен на 10 000 дронов-камикадзе

Конфликты24 мин. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - российский рубль катится вниз с горы и "говорит": "Доллар … вот-вот рухнет…".

100 рублей за доллар США, или А курс все падает

100 рублей за доллар США, или А курс все падает

Политика20 мин. назад
Силуэт Кельнского собора во время заката

Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей

Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей

Туризм18 мин. назад
Символическое изображение исскусственного интеллекта

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Природа и окружающая среда13 августа 2023 г.
Дым над Крымским мостом

Новая атака на Крымский мост и другие итоги 535-го дня войны

Новая атака на Крымский мост и другие итоги 535-го дня войны

Конфликты12 августа 2023 г.
Бойцы Ракетных войск Китая на параде

Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Политика12 августа 2023 г.
Груженный украинским зерном корабль пересекает пролив Босфор в рамках "зерновой сделки" (фото из архива)

Черное море. Почему его стратегическое значение так велико

Черное море. Почему его стратегическое значение так велико

Политика12 августа 2023 г.
На главную страницу