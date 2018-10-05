Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей

Около Кельнского собора почти всегда дует ветер, даже когда вокруг - абсолютный штиль. Воздушные потоки, натыкаясь здесь на 157-метровые готические башни, устремляются вниз, встретив столь неожиданную преграду посреди широкой долины Рейна...

Средневековый готический великан стоит в окружении двенадцати романских церквей Кельна, словно застывших вокруг него в вечном хороводе. Самая видная из них - Большой Святой Мартин на берегу реки в Старом городе.

Набережная Рейна, башня Старой ратуши, романский храм Большой Святой Мартин и недостроенный Кельнский собор на гравюре 1531 года Фото: Bildagentur-online/Celeste/picture alliance

На момент окончания строительства в 1880 году, длившегося более шести столетий, собор несколько лет был самым высоким сооружением в мире, позже уступив этот рекорд своего времени американскому Монументу Джорджа Вашингтона.

Ежегодно в Кельнском соборе бывает около шести миллионов туристов со всего мира, то есть в среднем - более полутора десятка тысяч ежедневно. Он является самой посещаемой архитектурной достопримечательностью Германии и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Когда и почему решили построить здесь этот храм, до сих пор поражающий воображение своими масштабами?

В Средние века Кельн считался одним из самых великолепных городов Западной Европы. Он был центром деловой активности, где пересекались потоки товаров, перевозимых по Рейну и по суше. Здесь можно было найти почти все, что где-либо производилось и могло служить для обмена и продажи. Город входил в Ганзейский союз и мог позволить себе возвести такую большую церковь, но одного этого для возникновения столь грандиозных планов было все же недостаточно.

Недостроенная Южная башня Кельнского собора в 1670 году на картине нидерландского художника Геррита Адриансзона Беркхейде Фото: picture-alliance / akg-images

Кельнский собор в 1824 году перед началом заключительного этапа строительства Фото: Martin Jung/imageBROKER/picture alliance

Берег Рейна и недостроенный Кельнский собор на картине 1826 года английского художника Кларксона Фредерика Стэнфилда Фото: picture alliance / akg-images

В середине XIII века практически все значительные церкви Кельна были отстроены заново в романском стиле. Лишь тогдашний собор сохранял черты эпохи поздних Каролингов. Он находился на месте более ранних церквей и храма Меркурия Августа, построенного примерно в 50 году основателями города - древними римлянами.

В начале IV века в период быстрого распространения христианства первый известный по имени кельнский епископ Святой Матернус распорядился соорудить на территории римского храма баптистерий - небольшую церковь для проведения обрядов крещения.

Примерно через пять столетий в начале IX века здесь заложили новую трехнефную базилику, взяв за образец раннехристианский собор святого Петра в Риме. Этот кельнский храм был освящен в 870 году. Позже к нему добавили еще два боковых нефа. В свою очередь, фундамент нынешнего готического собора был заложен на этом месте 15 августа 1248 года.

В середине XII века из Милана в Кельн были перевезены мощи Трех святых волхвов или королей - волхвов, которые первыми пришли к новорожденному младенцу Христу. Естественно, что для хранения этих священных реликвий, а также для приема многочисленных паломников необходимо было соорудить достойное здание.

Кельнский собор на фотографии около 1862 года. В 1941 году под зданием справа во время обустройства бомбоубежища была найдена римская мозаика Дионисия. На этот месте вокруг мозаики после войны был построен Римско-германский музей Фото: picture-alliance / akg-images

Исторический центр Кельна на гравюре 1850 года Фото: picture alliance / imageBROKER

Кельн на фотографии около 1870 года Фото: Hulton Archive/Getty Images

Романский стиль и готика

Новый собор начали строить не в романском стиле, распространенном тогда в Германии, а в новом - готическом. Неясно, что побудило первого зодчего собора - мастера Герхарда обратиться именно к французской готике, тем не менее, совершенно очевидно, что за образец он взял собор в Амьене.

Отметим, что само название готического стиля появилось гораздо позже - после того, как известный историк искусства Джорджо Вазари, живший в эпоху Ренессанса, пренебрежительно назвал средневековое зодчество архитектурой готов, то есть германских варваров.

Реализация столь масштабного проекта требовала больших финансовых средств, поэтому стройка затянулась, а в середине XVI века вообще была остановлена. В Европе уже наступила эпоха Просвещения.

Незавершенный готический храм по новым тогдашним временам выглядел безнадежно старомодным. Так он простоял еще триста с лишним лет. Середина храма отсутствовала, но алтарная часть была готова и освящена, в ней проводились службы.

Деревянный кран, последний раз поднявший груз на недостроенную Южную башню в 1560 году, так и продолжил стоять на ней без дела и постепенно превратился в один из городских символов. Он вошел в историю, оставшись на многочисленных гравюрах и картинах.

Лишь в 1842 году прусский король Фридрих Вильгельм IV (Friedrich Wilhelm IV) и кардинал Иоганнес фон Гейсель (Johannes von Geissel) второй раз в истории собора заложили его... первый камень - на той самой недостроенной башне.

Кельн в 1930 году Фото: Carl Simon/United Archives/picture alliance

Кельн в 1945 году. Во время Второй мировой войны в Кельнский собор попало около семидесяти бомб. Храм получил повреждения, но уцелел Фото: picture-alliance/dpa

Набережная Кельна в наши дни Фото: Boris Breytman/Zoonar/picture alliance

Немалую роль в том, что строительство возобновилось, сыграли представители немецкого романтизма. Эпоха романтизма пробудила в Германии интерес ко всему средневековому. В моду вошло восстановление развалин и воспевание древних красот в литературе и живописи.

Одним из главных сторонников идеи был кельнский искусствовед и коллекционер Сюльпи Буасере (Sulpiz Boisserée). Считается, что именно он убедил прусского короля финансировать завершение собора.

Примерно за 20 лет до этого - в 1823 году в Кельне вновь создали соборную строительную артель (нем. Dombauhütte), которая занялась самыми необходимыми ремонтными работами. Недостроенный храм сильно пострадал в годы французской оккупации, как, впрочем, многие церкви или монастыри, закрытые и распущенные наполеоновскими властями.

Собор французы деградировали до статуса приходской церкви. Архиепископское управление вообще перенесли в Ахен. Некоторое время в соборе размещался лазарет для австрийских солдат, которые сожгли в печах почти всю деревянную обстановку и резные украшения.

Видные представители немецкого романтизма входили в ближний круг будущего прусского короля Фридриха Вильгельма IV, когда он был еще кронпринцем. Уже в 1814 году они начали убеждать его в необходимости такого проекта - сразу после случайной находки оригинальных строительных планов, изготовленных преемником и помощником первого соборного зодчего через 32 года после закладки первого камня.

Часть планов обнаружил плотницкий подмастерье во время ремонта чердака гостиницы в Дармштадте. Через два года еще несколько листов нашли в Париже. В какой-то момент они попали к придворному архитектору прусского двора, который тоже вынашивал идею достроить готический памятник.

Эстетические порывы немецких романтиков не были единственной причиной, убедившей монарха. Имелся и политический резон. Протестантские прусские власти решили завершить постройку католического храма, чтобы продемонстрировать недоверчивым рейнским католикам (область после поражения Наполеона отошла Пруссии) свои добрые намерения и религиозную терпимость.

Только на достройку обеих башен собора ушло в общей сложности и в переводе на современные деньги около миллиарда евро. Две трети средств собрали с помощью специальной лотереи. Оставшаяся часть поступила из прусской казны.

Внутри Кельнского собора. Фотографии

Центральный неф Кельнского собора. Высота - 43,35 метра. Высота двух боковых нефов достигает почти 20 метров. На этой фотографии виден один из четырех здешних органов. Они используются во время служб и концертов органной музыки Фото: picture-alliance/dpa/D. Kalker

Готические своды. Время реверберации в соборе, то есть постепенного уменьшения интенсивности звука при многократных (вернее - многотысячных) эхо, составляет целых 13 секунд Фото: Stefan Ziese/imageBROKER/picture alliance

В Кельнском соборе хранятся мощи Трех королей-волхвов Мельхиора, Каспара и Бальтазара - мудрецов, принесших дары младенцу Христу. Реликвии доставили в Кельн в 1164 году из Милана Фото: picture-alliance/dpa/O.Berg

Золотая рака была изготовлена в 1181-1225 годах из дубового дерева, золота, серебра и меди. Помимо волхвов здесь изображены другие библейские святые Фото: picture-alliance

"Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну". Так эта сцена изображена на позднеготическом Алтаре трех королей, созданном в 1451 году кельнским мастером Штефаном Лохнером по заказу городского совета Фото: Imago/Werner Otto

В северном боковом нефе находится эта фигура Девы Марии XVII века. Перед ней всегда горит много свечей, а вокруг расположены многочисленные дары за несколько столетий. Преподносить этому изображению Богородицы украшения - давняя кельнская традиция. Фото: picture-alliance

Общая площадь окон Кельнского собора составляет 10 тысяч квадратных метров. Из них около 1,5 тысячи приходится на средневековые витражи. Этот посвящен вдохновителю крестовых походов - французскому монаху Бернарду Клервоскому. Был изготовлен в 1524-1525 годах Фото: picture-alliance/dpa

"Пиксельный витраж" Герхарда Рихтера (Gerhard Richter). Самые именитый современный немецкий художник подарил этот витраж собору в 2007 год. Это произведение искусства создано из 11263 стеклянных квадратов восьмидесяти разных цветов и оттенков Фото: Imago

Примерно каждый десятый посетитель Кельнского собора также поднимается на смотровую площадку Южной башни, в общей сложности - около 600 тысяч человек в год. Чтобы насладиться видом на Старый город и окрестности Кельна, нужно преодолеть 533 ступени Фото: Stefan Ziese/imageBROKER/picture alliance

Национальный символ

При всей религиозной терпимости со стороны прусского престола, отношения между королем-протестантом и кельнскими католическими иерархами были напряженными. Фридрих Вильгельм IV не хотел делать им такой подарок, а собор считал не только религиозным, но и новым национальным символом - символом объединения немецких земель. Он прибег к законодательным уловкам и в качестве владельца достроенного Кельнского собора в городском земельном кадастре был записан... сам Кельнский собор.

В 1842 году простоявший несколько веков без дела деревянный кран на недостроенной Южной башне снова заработал. Без особых проблем. Помимо кельнского архитектора Эрнста Фридриха Цвирнера (Ernst Friedrich Zwirner) в работе над проектами оформления фасадов участвовал один из самых знаменитых немецких архитекторов той эпохи Карл Фридрих Шинкель (Karl Friedrich Schinkel), а также лично прусский король.

В 1880 году, то есть через 632 года после закладки фундамента, строительство собора было завершено. Впрочем, строительные работы в соборе продолжаются постоянно. В Кельне даже существует поверье, что, как только собор будет завершен, наступит конец света.