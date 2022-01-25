Экс-премьер Казахстана Кажегельдин о Путине, Токаеве, клане Назарбаева, санкциях и войне в Украине

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Украина воюет сейчас и за независимость Казахстана, уверен экс-премьер Акежан Кажегельдин. Угрозу дестабилизации северного Казахстана политик считает маловероятной, хотя не исключает такой сценарий. Кажегельдин допускает, что ограничения поставок нефти могут быть связаны с жесткой позицией Токаева. В то же время экс-премьер не считает целесообразным присоединение к санкциям против РФ.