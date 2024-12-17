В ФРГ каждый третий сталкивается с агрессией на работе

Вербальные атаки и даже физическое насилие - опыт, знакомый трети трудящихся в Германии. Медикам везет меньше всего. Кто еще становится жертвой агрессии?

Каждый третий сотрудник фирм и организаций в Германии, имеющий контакт с клиентами, подвергается на рабочем месте вербальным атакам. Лишь половина сообщает об этих случаях дальше. Таковы результаты репрезентативного опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Forsa по заказу Немецкого объединения касс обязательного страхования от несчастных случаев (DGUV). Самая распространенная форма - оскорбления и брань: их за последний год приходилось выслушивать трети опрошенных. 12 процентов сталкивались с насмешками, моббингом и клеветой. Для 7 процентов угрозы и шантаж - нередкое явление. Около 6 процентов пережили психологическое насилие сексуализированного характера, выраженное в непристойных жестах и фразах.

Медики и соцработники - самые частые жертвы агрессии

Чаще всего с вербальной агрессией извне сталкиваются медицинский персонал, социальные работники и госслужащие. Более половины сообщили в ходе опроса о как минимум одном случае словесных нападок за последние 12 месяцев. В сферах транспорта, торговли и образования такой неприятный опыт был у более трети респондентов.

Причем женщины (41 процент) становятся жертвами вербальных атак чаще мужчин (32 процента), и здесь особенно выражена разница в частоте случаев психологического сексуализированного насилия: среди женщин на рабочем месте его испытали 9 процентов опрошенных, тогда как среди мужчин - 2 процента.

Необходимость подолгу просиживать в комнате ожидания у врача в некоторых случаях вызывает агрессивное поведение у пациентов Фото: Benjamin Nolte/dpa/picture alliance

Физические нападки по сравнению с психологическими происходят реже. Их жертвами стали 8 процентов респондентов. Толчки, плевки, удары ногой или рукой персонал в сферах медицины и социальных услуг испытывает на себе чаще других - и это почти каждый пятый.

Агрессивные нападки участились

По мнению пятой части опрошенных, за последний год случаи психологического или физического насилия на работе участились. "Сегодня мы гораздо более чутко относимся к этой проблеме. Общество все менее готово терпеть применение насилия и принимает меры против этого", - отмечает психолог Ханна Хуксхолл (Hannah Huxholl) из объединения DGUV.

Однако психологическое насилие зачастую остается за рамками статистики. Эта тема связана с чувством стыда. "Многие, кто пережил насилие, винят себя за это", - говорит психолог. Не все инциденты всплывают наружу. По результатам опроса, чуть больше половины пострадавших от насилия на рабочем месте сообщили об этом своему начальнику. 12 процентов проинформировали полицию. Эксперты предполагают, что количество незарегистрированных случаев на самом деле намного выше. Актуальный опрос, проведенный в ноябре-декабре этого года среди свыше 2500 занятых в немецких фирмах и учреждениях и имеющих контакт с внешними клиентами, в некоторой степени проливает свет.

Отношение к агрессии зависит от корпоративной культуры

Ежегодно от 9 до 13 тысяч несчастных случаев на рабочем месте связаны с проявлением агрессии, которое может вызвать серьезные последствия для психического здоровья. Работодатель обязан сообщить о таких случаях в соответствующее ведомство, если сотрудник отсутствовал на работе более трех дней.

Готовность сотрудника не мириться с насилием и сообщать о возникновении такой ситуации вышестоящиму во многом зависит от корпоративной культуры. Предприятия, четко обозначающие, что насилие ни в коем случае не является частью работы, создают атмосферу, в которой сотрудники чувствуют себя более уверенно, подчеркивает Ханна Хуксхолл.

Часть немецких компаний уже принимают превентивные меры, в частности, проводят тренинги по деэскалации конфликта, составляют планы действий в чрезвычайных ситуациях или оказывают оперативную первичную психологическую поддержку.