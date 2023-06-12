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10 процентов фирм в ФРГ пострадали в 2022 году от кибератак

Евгений Жуков
1 ч. назад

Хакерские группировки по-прежнему представляют наибольшую угрозу для немецких компаний, показывают результаты исследования TÜV. В то же время участники опроса замечают и рост активности зарубежных госструктур.

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Фото: allOver-MEV/IMAGO

Около 10 процентов компаний в Германии пострадали в 2022 году от кибератак или прочих инцидентов, связанных с информационной безопасностью. К таким выводам пришло немецкое общество технического надзора TÜV, представившее результаты соответствующего исследования в понедельник, 12 июня.

По мнению участвовавших в опросе фирм, наибольшая угроза для них по-прежнему исходит со стороны организованных киберпреступников, однако в условиях глобальной политической напряженности также активизируются и иностранные государственные структуры.

Так, 58 процентов респондентов высказали мнение, что агрессивная война России против Украины в целом значительно повысила риск кибератак на экономику ФРГ. По данным TÜV, рост кибернападений или их попыток зафиксировали после начала войны 16 процентов немецких компаний - прежде всего речь идет о крупных предприятиях, на которых работают не менее 250 сотрудников.

За год в Германии произошли 50 тысяч инцидентов с IT-безопасностью

На основании результатов опроса TÜV делает вывод, что в прошлом году в Германии произошло около 50 000 серьезных инцидентов, связанных с IT-безопасностью, - таких как успешные кибератаки, акты вредительства или физические кражи IT-оборудования. При этом 42 процента фирм, пострадавших от хакеров, понесли финансовые потери.

Замглавы Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Герхард Шабхюзер (Gerhard Schabhüser), комментируя результаты исследования, подчеркнул, что кибербезопасность продолжает оставаться для немецких компаний "задачей высшего приоритета". По его словам, наибольшую опасность по-прежнему представляют атаки с использованием вирусов-вымогателей (ransomware).

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Интервью DW с представительницей "Киберпартизан"

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