 Казахстан примет антикризисный план из-за ситуации вокруг Донбасса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.02.2022

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Мир

Казахстан примет антикризисный план из-за ситуации вокруг Донбасса

По итогам совещания Совбеза президент Казахстана распорядился принять антикризисный план для минимизации рисков на фоне признания Россией "ЛНР" и "ДНР".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев

Казахстан срочно примет антикризисный план для реагирования на последствия ухудшения международной ситуации в свете признания Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе президента Касым-Жомарта Токаева по итогам его участия в оперативном совещании Совета безопасности.

В Совбезе Казахстана прогнозируют ухудшение обстановки "в результате военно-политического и санкционного противостояния". Токаев распорядился разработать меры для минимизации возможных экономических и иных рисков.

Глава МИД: Вопрос о признании "ЛНР" и "ДНР" не стоит

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в свою очередь отметил, что власти занимаются выработкой позиции по ситуации вокруг Донбасса. При этом он подчеркнул, что "вопрос о признании Казахстаном Луганской и Донецкой "народных республик" не стоит". "Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", - указал руководитель внешнеполитического ведомства.

"Отправка сил ОДКБ невозможна"

Мухтар Тлеуберди также исключил возможность направления сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в "ЛНР" и "ДНР". "Это невозможно, потому что устав ОДКБ строго ограничивает применение военных и миротворческих сил. Они могут применяться только на пространстве ОДКБ", - констатировал он.

По словам дипломата, для возможной отправки "миротворцев" нужна резолюция и мандат Совета Безопасности ООН. "Как вы знаете, у ООН есть свои миротворческие силы, и поэтому в практической плоскости этот вопрос не стоит", - добавил Тлеуберди.

Ввод "миротворцев" в Казахстан

В начале января в Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

В Казахстан 6 января по просьбе Токаева прибыл вооруженный контингент ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже через несколько дней подразделения покинули страну.

Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР"

Ранее, 21 февраля, Владимир Путин распорядился ввести войска РФ на территории в Донбассе, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов,  после того, как Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти действия "еще одной прямой агрессией против Украины, нарушением ее территориальной целостности и суверенитета" и призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили решение президента России Владимира Путина признать независимость сепаратистских образований, назвав его "явным нарушением" Минских соглашений.

МИД ФРГ также резко осудил признание независимости "ДНР" и "ЛНР". Действия Кремля вопиющим образом нарушают международное право, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пообещав, что Берлин даст скоординированный с партнерами ответ на решение Путина.

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    Силы ОДКБ прибыли и потом покинули Казахстан

    6 января в Казахстан по просьбе президента Токаева прибыли военные из стран-членов ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января силы ОДКБ начали покидать Казахстан. Сразу после стабилизации ситуации с руководящих постов в госорганах и крупных компаниях стали уходить родственники экс-президента Назарбаева. Токаев возглавил и Совет безопасности, сменив Назарбаева.

    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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