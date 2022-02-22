Казахстан примет антикризисный план из-за ситуации вокруг Донбасса

Казахстан срочно примет антикризисный план для реагирования на последствия ухудшения международной ситуации в свете признания Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе президента Касым-Жомарта Токаева по итогам его участия в оперативном совещании Совета безопасности.

В Совбезе Казахстана прогнозируют ухудшение обстановки "в результате военно-политического и санкционного противостояния". Токаев распорядился разработать меры для минимизации возможных экономических и иных рисков.

Глава МИД: Вопрос о признании "ЛНР" и "ДНР" не стоит

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в свою очередь отметил, что власти занимаются выработкой позиции по ситуации вокруг Донбасса. При этом он подчеркнул, что "вопрос о признании Казахстаном Луганской и Донецкой "народных республик" не стоит". "Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", - указал руководитель внешнеполитического ведомства.

"Отправка сил ОДКБ невозможна"

Мухтар Тлеуберди также исключил возможность направления сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в "ЛНР" и "ДНР". "Это невозможно, потому что устав ОДКБ строго ограничивает применение военных и миротворческих сил. Они могут применяться только на пространстве ОДКБ", - констатировал он.

По словам дипломата, для возможной отправки "миротворцев" нужна резолюция и мандат Совета Безопасности ООН. "Как вы знаете, у ООН есть свои миротворческие силы, и поэтому в практической плоскости этот вопрос не стоит", - добавил Тлеуберди.

Ввод "миротворцев" в Казахстан

В начале января в Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

В Казахстан 6 января по просьбе Токаева прибыл вооруженный контингент ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже через несколько дней подразделения покинули страну.

Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР"

Ранее, 21 февраля, Владимир Путин распорядился ввести войска РФ на территории в Донбассе, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов, после того, как Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти действия "еще одной прямой агрессией против Украины, нарушением ее территориальной целостности и суверенитета" и призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили решение президента России Владимира Путина признать независимость сепаратистских образований, назвав его "явным нарушением" Минских соглашений.

МИД ФРГ также резко осудил признание независимости "ДНР" и "ЛНР". Действия Кремля вопиющим образом нарушают международное право, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пообещав, что Берлин даст скоординированный с партнерами ответ на решение Путина.

Смотрите также:

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Тысячи демонстрантов на улицах Недовольство повышением цен на топливо на автозаправочных станциях в богатом нефтью и газом Казахстане в течение нескольких дней переросло в антиправительственные массовые протесты по всей стране. К экономическим требованиям быстро добавились политические.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Президенту не удалось остановить протесты Чтобы успокоить демонстрантов, президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ снизить цены на топливо, оправил в отставку правительство и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны. Но протесты остановить не удалось.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было В Казахстане объявлено чрезвычайное положение Из-за протестов в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. По всей стране действует ночной комендантский час, ограничения на свободу передвижения и запрет на проведение собраний. Президент также обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональному военному альянсу, возглавляемому Россией.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Гнев народа вырвался наружу 5 января тысячи демонстрантов штурмовали здание городской администрации и другие правительственные учреждения в Алма-Ате. Несколько административных зданий были подожжены. Митингующие также взяли под контроль городской аэропорт.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Жертвы по обе стороны баррикад По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Массовые протесты - редкость в Казахстане Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Задержания после протестов По сообщениям полиции Казахстана, в результате январских событий в Алматы погибли почти 150 человек, включая 11 силовиков. По всей стране число погибших составило 225 человек. Число задержанных в результате массовых протестов и беспорядков в Алматы превысило 2700 человек. Было возбуждении 695 уголовных дел по статьям о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Силы ОДКБ прибыли и потом покинули Казахстан 6 января в Казахстан по просьбе президента Токаева прибыли военные из стран-членов ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января силы ОДКБ начали покидать Казахстан. Сразу после стабилизации ситуации с руководящих постов в госорганах и крупных компаниях стали уходить родственники экс-президента Назарбаева. Токаев возглавил и Совет безопасности, сменив Назарбаева. Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская

