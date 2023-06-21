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Казахстан предложил завершить переговоры по Сирии в Астане

Сергей Гуща
17 мин. назад

Астанинский формат продолжит работу, но будет перенесен на другую площадку, заявил в ответ на предложение Казахстана спецпредставитель президента РФ по Сирии Лаврентьев.

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Столица Казахстана Астана
АстанаФото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Казахстан считает необходимым завершить переговоры по Сирии, проводимые в Астане  Россией, Ираном и Турцией с 2017 года и известные как Астанинский процесс. Замминистра иностранных дел Казахстана Канат Тумышев, выступая в среду, 21 июня, на 20-м заседании этого формата, официально предложил объявить его последним, поскольку, как заявил Тумышев, "Астанинский процесс с честью справился со своей задачей". Признаком этого он назвал "постепенный выход Сирии из изоляции в регионе" и "возвращение ее в арабскую семью", то есть возобновление членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) в мае нынешнего года.  

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Астанинский формат продолжит работу, но будет искать новую площадку. "Если решение Казахстана о том, что, как они считают, в настоящее время надо переносить уже, может быть, в более приемлемое место площадку, мы проконсультируемся и подберем другую", - отметил Лаврентьев.

По его словам, следующая встреча в Астанинском формате состоится во второй половине 2023 года, но уже не на территории Казахстана. "Это может быть Москва, Тегеран, Анкара, Дамаск", - сказал спецпредставитель Путина. При этом он признал, что предложение Казахстана перенести Астанинский формат на другую площадку стало для него неожиданностью.

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