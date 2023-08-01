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Казахстан не выдаст США IT-специалиста из России Кислицина

Александра Иванова
4 мин. назад

Задержанного в Казахстане специалиста по компьютерной безопасности Кислицина экстрадируют в РФ. В США его подозревают в попытке продать данные пользователей одной из соцсетей, в России - в незаконном доступе к данным.

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Фото: allOver-MEV/IMAGO

Казахстан отказался экстрадировать в США гражданина РФ, сотрудника занимающейся кибербезопасностью компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Никиту Кислицина. IT-специалист, задержанный в РК в июне по запросу США, будет выдан России, сообщает во вторник, 1 августа, агентство ТАСС.

"Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет", - цитирует агентство консул-советника генконсульства РФ в Алмате Артема Оганова. Ранее ТАСС писал, что Оганов встречался с Кислициным и тот сообщил ему, что "однозначно намерен вернуться на родину" и другие варианты, в том числе прошение об убежище в Казахстане, не рассматривает.

Дело Никиты Кислицина

О задержании сотрудника компании F.A.C.C.T Никиты Кислицина, проведенного в Казахстане 22 июня, стало известно 28 июня.

В тот же день, 28 июня, Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Кислицина по подозрению в неправомочном доступе к охраняемой законом компьютерной информации с использованием служебного положения. Минимальное наказание по данной статье предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, максимальное - лишение свободы до 5 лет.

Кроме того, Кислицину вменяется в вину вымогательство в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По данным суда, 27 июня IT-специалист был объявлен в международный розыск.

В чем Кислицина подозревают в США

Как отмечает "Интерфакс", фигурантом уголовного преследования в США Кислицин стал в 2020 году. Судя по публикациям в СМИ, на которые ссылается агентство, американские власти подозревают его в попытке продать данные пользователей одной из соцсетей.

29 июня 2023 года заместитель генпрокурора РК Улан Байжанов заявил, что власти Казахстана изучат запросы на выдачу Кислицина, поступившие из Москвы и Вашингтона. В тот же день, однако, ряд российских СМИ сообщил, также со ссылкой на замгенпрокурора Казахстана, что запрос РФ будет иметь приоритет перед американским. По данным компании F.A.C.C.T, претензии США к Кислицину связаны не с работой в F.A.C.C.T., а с "кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем". Кислицин - бывший главред журнала "Хакер".

Компания F.A.C.C.T - преемница фирмы Group-IB. Ее сооснователь Илья Сачков 26 июля был приговорен в России к 14 годам колонии по обвинению в госизмене. Никита Кислицин занимал в компании F.A.C.C.T должность руководителя департамента разработки решений по противодействию сложным кибератакам.

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