Казахстан накануне референдума о строительстве АЭС

На референдуме, который пройдет 6 октября в Казахстане, в бюллетенях для голосования будет только один вопрос - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции?". И сторонники, и противники появления АЭС в стране уверены, что население поддержит именно их доводы. Отсюда и настойчивые призывы каждой из сторон - обязательно прийти на референдум и определить не только свое будущее, но и будущее своих детей и внуков. Впрочем, призыв к непременному участию в референдуме является единственным пунктом, который объединяет оба условных лагеря.

Тактические ходы правительства

Правительство Казахстана и значительная часть депутатского корпуса убеждены - будущее развитие страны, а вместе с ним и рост благосостояния населения во многом связан с появлением атомной электростанции. В опубликованных на официальном сайте правительства ответах на "часто задаваемые вопросы по АЭС" отмечается, что атомные электростанции не только являются одним из важнейших источников выработки электроэнергии в мире, но и играют ключевую роль в энергетической безопасности. Там же подчеркивается, что современные атомные реакторы, обеспечивают наибольшие объемы производства электроэнергии при минимальных выбросах углекислого газа, что очень важно в условиях стремительно меняющегося климата в регионе.

В качестве подтверждения тезиса об экологической чистоте атомных электростанций контролируемые государством издания периодически рассказывают о безопасной жизни людей возле АЭС в других странах. На этом же направлении задействованы и депутаты парламента из различных политических партий, которые на своих страницах в социальных сетях не только публикуют графики выработки объемов электроэнергии вместе с картами расположения АЭС по всему миру, но и непосредственно вступают в полемику с противниками строительства атомной электростанции.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси Фото: Tasnim

Агитируя за строительство АЭС, задействовало правительство Казахстана и "тяжелую артиллерию". Ею стали слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил казахстанским СМИ, что возглавляемая им организация консультировала официальную Астану по вопросу строительства атомной электростанции на территории Казахстана. "У нас была миссия по определению и анализу ядерной, институциональной и нормативной инфраструктуры, которая необходима вашей стране для движения вперед. И в этом году мы также работаем над различными тренингами и встречами, где мы сотрудничаем с казахстанскими ядерщиками, готовясь к тому, чтобы в случае принятия положительного решения по этому проекту сопровождать и поддерживать усилия Казахстана по внедрению производства ядерной энергии", - отметил Рафаэль Гросси. При этом он добавил, что возведение любой АЭС контролируется МАГАТЭ в соответствии с очень жесткими стандартами безопасности.

Противники АЭС не намерены сдаваться

Впрочем, казахстанские противники АЭС из числа экологов, представителей неправительственных организаций и гражданских активистов не намерены сдавать своих позиций. На прошедшей во вторник, 10 сентября, пресс-конференции в Алматы они объявили о создании общей платформы "АЭС не нужна!", подчеркнув, что считают своим долгом разъяснить населению Казахстана все риски появления в стране атомной электростанции, о которых умалчивает правительство. А их, по уверениям участников платформы, сразу несколько. По мнению соосновательницы антиядерного движения "Невада-Семей" Гульсум Какимжановой, в будущем правительству потребуются огромные средства на вывод из эксплуатации АЭС. В качестве примера она привела историю с остановкой в 1997 году реактора атомного опреснителя в Актау. "Два года он остывал, после чего был начат вывод его из эксплуатации. Этот процесс продолжается до сих пор, и ежегодно из госбюджета на МАЭК (Мангистауский атомный энергетический комбинат - Ред.) выделяется 1,2 млрд тенге (свыше 2,26 млн евро - Ред.)", - заметила Гульсум Какимжанова.

Экономист Асет Наурызбаев Фото: Anatolij Weisskopf/DW

В свою очередь, присоединившейся к платформе противников АЭС бывший председатель правления казахстанской национальной компании по управлению энергетическими сетями KEGOC Асет Наурызбаев высказал предположение, что идея строительства атомной электростанции продвигается властями Казахстана исключительно в интересах России. "Построив АЭС, мы станем зависеть от России, которая будет обогащать нам уран. На рынке обогащения урана лидером всегда была Россия. Сами мы обогащать его не умеем. Поэтому мы на долгие годы станем привязанными к Российской Федерации", - заметил Наурызбаев. Выход из ситуации он видит в отказе от АЭС в пользу возобновляемых источников энергии, а также в развитии конкуренции на внутреннем энергетическом рынке. "В отличие от атомной энергетики, технологии ВИЭ резко дешевеют, делая их привлекательней. Уже сейчас в Германии и Дании больше половины электроэнергии производится от возобновляемых источников. К этим показателям приблизились Испания, Англия и ряд других стран Европы, где есть реальная конкуренция на энергетическом рынке. И никаких ужасов у них не происходит", - подчеркнул Наурызбаев, добавив, что Казахстану с его огромной и малонаселенной территорией сама природа дает возможность развивать различные виды ВИЭ.

Ветряные генераторы в Казахстане Фото: Anatolij Weisskopf/DW

Но больше всего противников атомной энергетики беспокоят планы строительства АЭС на берегу нестабильного озера Балхаш. Отмечается, что в случае аварии, радиоактивному заражению будет подвергнута значительная часть густонаселенной территории страны. Именно опасность для Балхаша станет главной темой агитационной кампании против строительства атомной электростанции.

Социологи прогнозируют победу сторонников АЭС

Между тем проведенные в стране социологические опросы пока не на стороне противников строительства атомной электростанции. Согласно опросу, опубликованному институтом общественной политики от правящей партии "Аманат", 59,3% опрошенных граждан Казахстана готовы отдать свои голоса за развитие атомной энергетики в стране. Тогда 28,3% имеющих право голоса казахстанцев намерены сказать "нет". Не определись со своей позицией 12,4% граждан страны. Интересно, что проведенный социологами из действующего при поддержке Фонда имени Конрада Аденауэра Бюро DEMOSCOPE год назад экспресс-мониторинг показал несколько иные результаты. За строительство АЭС тогда высказались 46,6% респондентов, против - 37,7% опрошенных граждан Казахстана.