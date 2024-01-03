Топ-менеджер преемницы Group-IB Кислицин экстрадирован в РФ

Кислицина обвиняют в вымогательстве в крупном размере и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Генеральная прокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в Россию сотрудника занимающейся кибербезопасностью компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Никиту Кислицина. Об этом сообщает агентство ТАСС в среду, 3 января.

"21 декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кислицин был задержан в Казахстане в конце июня 2023 года. Его выдачи добивались США, где Кислицина обвиняют в заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году. Вскоре после задержания МВД РФ объявило Кислицина в розыск по делу о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Минимальное наказание по этой статье предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, максимальное - лишение свободы до 5 лет. Кроме того, Кислицину вменяется в вину вымогательство в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Экстрадиции Кислицина добивались США и РФ

29 июня 2023 года заместитель генпрокурора РК Улан Байжанов заявил, что власти Казахстана изучат запросы на выдачу Кислицина, поступившие из Москвы и Вашингтона. В тот же день, однако, ряд российских СМИ сообщил, также со ссылкой на замгенпрокурора Казахстана, что запрос РФ будет иметь приоритет перед американским.

В августе Казахстан отказался экстрадировать Кислицина в США. Компания F.A.C.C.T - преемница фирмы Group-IB. Ее сооснователь Илья Сачков 26 июля был приговорен в России к 14 годам колонии по обвинению в госизмене. Никита Кислицин занимал в компании F.A.C.C.T должность руководителя департамента разработки решений по противодействию сложным кибератакам.

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