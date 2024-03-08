Казахстан: что общего между флюорографией и гинекологией

В Казахстане продолжается скандал вокруг появившегося в открытом доступе "списка девственниц" ведущего вуза страны. Он начался вечером 13 февраля, когда популярный среди молодежи Казахстана Telegram-канал Qumash рассказал на основе полученного от неизвестного лица сообщения о взбудоражившем студентов расположенного в Алматы Казахского национального университета (КазНУ) случае.

Из поступившего в редакцию Telegram-канала письма следовало, что в общую группу старост университета в мессенджере WhatsApp из деканата механико-математического факультета пришли четыре документа с указанием обеспечить явку во флюорографический кабинет студентов, данные которых помечены красным цветом. Открыв присланные списки, старосты университета обнаружили, что помимо фамилий, имен и отчеств в документах указываются индивидуальные идентификационные номера (ИИН), адреса проживания и номера мобильных телефонов. Но это еще не все. Напротив данных некоторых студенток были проставлены пометки virgo. Так гинекологи обозначают девушек, у которых в ходе осмотра не выявлено признаков повреждений девственной плевы.

В качестве доказательства анонимный автор письма приложил к своему сообщению скриншот переписки в группе старост в WhatsApp и копии поступивших из деканата механико-математического факультета документов, которые после обработки также были опубликованы Telegram-каналом Qumash. Кроме того, он добавил, что документы, сразу же получившие название "списки девственниц КазНУ", через WhatsApp мгновенно разошлись по всему университету.

Официальная реакция на скандал со "списком девственниц"

На появление публикации в Qumash почти сразу отреагировали не только руководство университета, но и в правительстве страны. Ректорат КазНУ имени Аль-Фараби , возложив вину на проводивший обследование молодых людей медицинский центр, сообщил, что начата служебная проверка и направлено заявление в прокуратуру с просьбой обеспечить права студентов. Было также обещано, что будет решаться вопрос о компенсации пострадавшим студенткам. В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности указали, что усматривают в опубликованных списках нарушение законодательства о защите персональных данных. В министерстве культуры и информации выразили недоумение по поводу составления подобных списков. "Я считаю, что это абсолютно неправильно и нарушает права тех девушек, которые оказались в списке. Поэтому, в первую очередь вопрос стоит не в том, кого наказывать, а в том, зачем эти списки формировались, и для кого это нужно было", - заявила министр культуры и информации Аида Балаева. Полиция сообщила, что по факту распространения персональных данных и сведений, составляющих медицинскую тайну, было заведено уголовное дело.

Спустя почти месяц после разразившегося скандала вокруг публикации списка с персональными данными студентов КазНУ, у казахстанских журналистов возникло подозрение, что на самом высоком уровне нашумевшую в феврале историю постепенно стараются увести в тень. По этой причине представители сразу нескольких СМИ в кулуарах состоявшегося 6 марта правительственного заседания попросили профильного министра науки и высшего образования Саясата Нурбека рассказать об идущем расследовании по делу "списка девственниц".

Ответы министра на поступившие вопросы несколько удивили казахстанских журналистов. "Расследование идет, в том числе и с привлечением правоохранительных органов. Что выяснилось? Было определенное количество студентов на механико-математическом факультете, которые не прошли обязательную флюорографию для выявления туберкулеза.

Сотрудник медцентра направил список студентов, но не убрал поля с дополнительной медицинской информацией. Сотрудник деканата не увидел или не посчитал это важным и сделал рассылку файла", - рассказал министр науки и высшего образования. При этом он не смог разъяснить, для чего вуз потребовал от девушек прохождение обследования у гинеколога, отметив, что речь о "списке девственниц" не идет. "На самом деле было, что те студенты, которые были отмечены, прошли обследование у гинеколога. А другие не прошли. Вопрос об определении невинности не стоял. Произошла двойная ошибка", - подчеркнул Саясат Нурбек.

Студентка КазНУ: нам запретили говорить об этом

Студентка третьего курса КазНУ Айгерим, отказавшаяся публично называть свою фамилию, разочарована ответами министра. В беседе с DW она заметила, что ожидала от Саясата Нурбека разъяснений по поводу обязательного прохождения обследования у гинеколога. "Нас всех заставляют это делать. Нам говорят, что, если мы не пройдем обследование в медицинском центре при вузе, к сессии нас не допустят. В первую очередь это касается иногородних девушек. К студенткам, живущим в городе с родителями, придираются меньше", - рассказала Айгерим, добавив, что списки с персональными данными были и на других факультетах университета. "У нас на факультете не было графы virgo, но зато есть все мои данные, включая номер моего сотового телефона. Меня это пугает. Вдруг кто-нибудь на мое имя возьмет кредит в банке", - беспокоится третьекурсница КазНУ. Она не очень верит, что настоящие виновные в распространении списков будут найдены. "Для меня показательно, что тот же "список девственниц" до сих пор распространяется в социальных сетях. Цена - три тысячи тенге (чуть больше 6 евро. - Ред.). И я вижу, к чему это привело. У меня две подружки с "мехмата" оказались virgo, и каждая из-за бесконечных звонков была вынуждена сменить номер телефона", - рассказала DW студентка КазНУ по имени Айгерим, заметив, что в университете в категоричной форме запретили обсуждать тему списков даже между собой.

Правозащитница: страна скатывается в мракобесие

Правозащитница Молдир Жумабаева возмущена не только распространением персональных данных студентов, но и самим фактом сбора высшим учебным заведением информации интимного характера.

"Девушки имеют право самостоятельно обратиться в правоохранительные органы, чтобы они нашли и наказали тех, кто распространил их личные данные. Сама возникшая ситуация небезопасна для студенток, создавая им дискомфорт и дополнительный стресс при обучении в этом вузе. Необходимо срочно обеспечить им защиту. Сам же сбор информации о девственности студенток с одновременной продажей списков в интернете показывает, что в казахстанском обществе к женщинам до сих пор относятся, как к товару. Это показывает, что мы откатились в какое-то средневековое мракобесие", - поделилась своим мнением с DW Молдир Жумабаева.

По ее мнению, правоохранительные органы Казахстана должны не только провести полное расследование этой истории, но и проверить другие вузы на наличие аналогичных нарушений.

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