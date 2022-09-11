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Во время заседания "Синодального собрания" во Франкфурте-на-Майне, сентябрь 2022 года
Во время заседания "Синодального собрания" во Франкфурте-на-МайнеФото: Michael Schick/epd
РелигияГермания

Католики ФРГ против того,что гомосексуальность - тяжкий грех

Александра Иванова
12 мин. назад

На "Синодальном собрании" во Франкфурте-на-Майне были приняты документы, предлагающие перестать считать "практику гомосексуальности" тяжким грехом и возобновить дискуссию о возможности посвящать в сан женщин.

https://www.dw.com/ru/katoliki-v-germanii-hotat-isklucit-gomoseksualnost-iz-tazkih-grehov/a-63082121

Четвертое из пяти запланированных "Синодальных собраний" католической церкви в Германии завершилось во Франкфурте-на-Майне в субботу, 10 сентября. Одним из итогов этого мероприятия стало принятие его участниками вотума о том, что практикуемую гомосексуальность следует перестать называть в катехизисе "тяжким грехом".

Кроме того, на голосовании был поддержан документ, призванный возобновить дискуссию о роли женщин на церковных должностях и возможности посвящения женщин в сан священников. Теперь он должен быть представлен на рассмотрение папе римскому.

Реформа церковной этики сексуальности

Между тем в первый день работы "Синодального собрания", 8 сентября, документ, предлагающий реформировать отношение католической церкви к этике сексуальности, провалился.

Этот документ предлагал, в частности, признать гомосексуальность "нормальной" разновидностью проявления сексуальности и пересмотреть отношение католической церкви к транслюдям и интерсексуалам.

В итоге за соответствующие реформы проголосовали 82% участников "Синодального собрания", однако получить необходимую для их принятия поддержку двух третей епископов не удалось.

Что такое "Синодальный путь"

Папа римский Франциск в 2021 году инициировал синод на тему "На пути к синодальной церкви: сопричастность, участие и миссия". 9 октября 2021 года торжественными богослужениями под предстоятельством понтифика начался трехлетний "Синодальный путь", разделенный на три этапа: епархиальный, континентальный и вселенский. После консультаций и размышлений с участием поместных церквей и мирян он должен будет завершиться в октябре 2023 года ассамблеей в Риме.

"Синодальное собрание" - высший директивный орган "Синодального пути". В ФРГ он состоит из немецких католических епископов, 69 членов влиятельного светского Центрального комитета немецких католиков (ZdK) и других представителей Римско-католической церкви в Германии - всего 230 человек.

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