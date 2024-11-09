Катар под давлением США потребовал от ХАМАС покинуть Доху

Катар под давлением США сообщил ХАМАС, что оно должно закрыть офис в Дохе, передала Financial Times со ссылкой на источник.

Катар под давлением США сообщил палестинскому радикальному исламистскому движению ХАМАС, что оно должно закрыть офис в Дохе, действовавший с 2012 года. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Требование было предъявлено около 10 дней назад после интенсивных обсуждений с официальными лицами США.

Доха играла важную роль в переговорах между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложниках, констатировала FT. В 2023 году более 100 израильских заложников были освобождены в результате сделки, посредником в которой выступил Катар, напомнила она.

Однако с тех пор переговоры зашли в тупик, и Дохе было сказано, что после провала "неоднократных предложений об освобождении заложников лидерам (ХАМАС. - Ред.) больше не следует быть желанными гостями в столицах любого из американских партнеров", сообщил FT высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена.

"Мы дали это понять Катару после того, как несколько недель назад ХАМАС отклонил очередное предложение об освобождении заложников", - отметил собеседник издания.

Офис ХАМАС из Дохи может переехать в Турцию

По данным источника, из Дохи офис ХАМАС переедет в Турцию. С октября 2023 года ее президент Реджеп Тайип Эрдоган активно поддерживает движение, указала газета.

Как в свою очередь отметила британская The Guardian, критики решения считают, что оно помешает взаимодействию Запада с элементами ХАМАС, потенциально более склонными к компромиссу, а также может усилить влияние на движение третьих государств, в частности - Ирана.

Представители ХАМАС отвергли утверждения, что Катар просил руководство политбюро движения покинуть страну.

СМИ: Катар отказался от посредничества в переговорах между Израилем и ХАМАС

Тем временем стало известно, что Катар отказался от посредничества в переговорах между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников. Доха "проинформировала израильтян и ХАМАС, что не может продолжать посредничество, пока существует отказ от добросовестных переговоров по соглашению", передало агентство AFP со ссылкой на диписточники.

Israel Hayom: Лишь около 50 заложников остается в живых

Ранее, 3 ноября, израильская газета Israel Hayom написала со ссылкой на данные разведки, что из удерживаемого движением ХАМАС 101 заложника лишь 51 остается в живых.

После нападения на Израиль 7 октября 2023 года боевики убили около 30 взятых в плен, считает разведсообщество. Еще как минимум семь заложников погибли в результате военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.