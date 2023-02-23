Каталог токсичности. Что рассказал Берлинале о мужчинах

Одна из главных тем, которыми запомнится нынешний кинофестиваль Берлинале - фильмы, исследующие мужественность и маскулинность. Современные режиссеры, вопреки стереотипам, говорящим, что мужчины никому не интересны, вглядываются в мужчин, исследуют мужской мир и при этом забредают в такие уголки, куда никто раньше не забирался. Мир - по крайней мере, мир современного западного общества - пытается перестать быть мужскоцентричным, и это идет мужчинам на пользу. Оказывается, если на мужчин смотреть не как на хозяев мира, они сразу делаются интересны. Более того, только тогда и можно сделать настоящие открытия.

"Манодром"

Режиссер из Южной Африки Джон Тренгов в своей первой же полнометражной работе (ему удалось собрать по-настоящему звездный актерский состав) сотворил фильм, который можно показывать инопланетянам в ответ на просьбу: "Объясните, что такое мужчины".

Джесси Айзенберг, десятилетиями игравший тихих ботаников (Марк Цукерберг в "Социальной сети"), перевоплотился в туповатого посетителя тренажерного зала Ральфи, раздавленного скорым рождением ребенка (его девушка, - прекрасная роль Одессы Янг, - беременна) и постоянной необходимостью сравнивать себя с другими мужчинами, у которых мышцы крепче и язык подвешен. Легче герою становится только тогда, когда он вступает в мужское братство - секту отказавшихся от секса и покинувших свои семьи мужчин, которые, словно семеро гномов, живут в уютном доме где-то в полях. Харизматичный глава секты (Эдриен Броуди), манипулируя Ральфи в своих собственных целях, неожиданно освобождает в нем подавленные желания и спящую ярость - адреналиново-тестостероновая смесь взорвется ядерным грибом. Ральфи превращается в берсерка с пистолетом, разрушающего все, что встретится ему на пути.

Джесси Айзенберг и Одесса Янг в "Манодроме" Фото: Wyatt Garfield

"Я узнал в герое себя", - пишет в посте один мой берлинский приятель - искусствовед, мягкий и интеллигентный человек. Другой блогер узнает в Ральфи путинскую Россию, зачем-то постоянно сравнивающую себя с другими странами, расчесывающую выдуманные обиды, подорвавшую себя адреналиново-тестостероновым коктейлем над Украиной. Такой простор для интерпретаций означает, что фильм получился: если не "Золотой медведь", то "серебряный" Джесси Айзенбергу кажется решенным делом.

"Диско Бой"

Бывший детдомовец (татуировка Д/Д - детский дом) сыграет свою роль в сюжете) белорус Алексей едет в Польшу на футбольный матч, но внезапно меняет маршрут. Теряя по пути друга, утонувшего в реке Одер на границе Польши и Германии, он добирается до Франции и вступает в Иностранный легион. Там из Алексея делают машину для убийств - профессиональную, молчаливую, послушную. На кону стоит многое - если продержаться пять лет, получишь французский паспорт: невиданный успех для белорусского детдомовца, по его версии. Однако продержаться не так просто - в Африке, на одном из заданий, Алексей в ходе живописной схватки в водах ночной реки, убивает местного повстанца. Убив врага, становишься им. Во второй - мистической - половине фильма белорус медленно превращается в африканского борца с капитализмом. Не дождавшись заветного паспорта, Алексей исчезает в ночи, сжигая свой мундир.

Фильм (кадр - см. заглавный снимок) показали на Берлинале в тот же день, когда центр "Досье" опубликовал расследование о головорезах ЧВК "Вагнер", зверски убивших в 2017 году безоружного сирийца. Главный фигурант расследования - уроженец Беларуси, до "Вагнера" служивший во французском иностранном легионе, через несколько лет после убийства сирийца он сам умрет, несколько лет страдая от депрессии.

Итальянский режиссер Джакомо Аббруццезе не только смог увидеть в чвк-шнике с постсоветского пространства "героя" нашего времени, но и точно описал его судьбу: наемник не получит обещанной награды, в его судьбе нет никакой романтики, смерть приводит только к смерти. Сыграл же Алексея, между прочим, немецкий актер Франц Роговски (Franz Rogowski), без фильмов с которым уже много лет Берлинале - не Берлинале. И это, конечно, еще один претендент на "медведя" за актерскую работу.

Кадр из фильма "Блэкберри" Фото: Budgie Films Inc.

"Блэкберри"

Историю о том, как мужское эго погубило компанию, создавшую самый совершенный смартфон своего времени, снял на основе реальных событий канадский режиссер Мэтт Джонсон. Отношения трех совладельцев "Блэкберри" порой выглядят как ситком, порой поднимаются чуть ли не до античной трагедии. Мы снова пролистываем каталог токсичной маскулинности - от психического террора до неумения признавать собственные ошибки. Побеждает - узнаем мы в конце - тот единственный, кто сохранил в себе ребенка и так и не научился принимать всерьез мир гигантских денег.

И в этом фильме есть солидный претендент на "медведя" - Гленн Хоуэртон, сыгравший самого токсичного менеджера.

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