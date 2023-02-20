Карнавальная сатира - 2023
В понедельник, 20 февраля, в Германии после двухлетнего перерыва вновь проходят главные карнавальные шествия, частью которых являются сатирические повозки. Что подготовили в Кельне, Дюссельдорфе и Майнце?
Повсюду - нацисты! Бредовое расстройство Путина / Дюссельдорф
Президент России принимает кровавую ванну / Дюссельдорф
Германия и военная помощь Украине. Председатель комитета бундестага по обороне Штрак-Циммерман подталкивает "колеблющегося" канцлера Шольца
Владимир "Носферату" Путин прокручивает земной шар через мясорубку / Кельн
"Дьявольский поцелуй" Путина и черта - по мотивам "Братского поцелуя" Брежнева и Хонеккера / Кельн
"Резкий восточный ветер" и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / Майнц
"Велотанк" - современное оснащение бундесвера в 2023 году. Германия готова к обороне! / Дюссельдорф
Все взятки гладки, или Как с Шольца вода! Политический робот "Шольцомат" / Майнц
Свободу Ирану! Женщины против режима мулл / Дюссельдорф
"Мисс Брекзит 2023". Великобритания после выхода из Евросоюза / Дюссельдорф
Последний клей на последней зимней распродаже / Кельн
Илон Маск в образе супер-злодея с кошкой, только что съевшей "птичку" / Кельн
Куда протягивает свои щупальца китайский спрут в Европе / Кельн
Почему чемпионат по футболу в Катаре - лучший в истории? / Кельн
Через золотой унитаз, или как Трамп собирается пробраться в Белый дом / Кельн
Зомби Трамп - живой мертвец собирается вернуться к власти / Майнц