Карнавальная сатира - 2023

В понедельник, 20 февраля, в Германии после двухлетнего перерыва вновь проходят главные карнавальные шествия, частью которых являются сатирические повозки. Что подготовили в Кельне, Дюссельдорфе и Майнце?