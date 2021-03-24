Карлу Марксу отпилили правую руку (фото)

Нойбранденбург • Эту бронзовую статую Карла Маркса (Karl Marx) установили в центре немецкого города Нойбранденбург во времена ГДР. В начале 2000-х памятник нуждался в ремонте, был демонтирован и пролежал на складе до 200-летия со дня рождения основоположника научного коммунизма, отмечавшегося в 2018 году.

Тогда по случаю юбилея здесь решили восстановить памятник - на частные пожертвования. Потом долго искали новое место, в результате выбрав парк с лебединым прудом. На центральную Рыночную площадь, где он стоял раньше, Маркса вернуть уже было нельзя - также, как и прежнее название площади - имени Карла Маркса.

Церемония открытия памятника Карлу Марксу на новом месте в 2018 году

Не первый акт вандализма

В эти февральские выходные, как видно на первой фотографии информационного агентства dpa, неизвестные злоумышленники отпилили скульптуре Карла Маркса правую руку. Полиция ведет расследование. Раннее памятник уже подвергался акту вандализма - летом 2020 года был измазан красной краской.

Как сообщает газета Nordkurier, с резким осуждением случившегося уже выступил бургомистр города Сильвио Витт (Silvio Witt), отметив, что общественное пространство принадлежит всем жителям города и требует к себе бережного отношения. Политик выразил надежду на то, что правоохранительные органы найдут и накажут виновных.

Измазанный краской памятник в Нойбранденбурге в 2020 году

Памятники Карлу Марксу в Германии

Отметим, что в Германии сейчас насчитывается около двух десятков памятников Карлу Марксу. Большинство из них находится в восточных федеральных землях. Последний, подаренный китайскими властями по случаю 200-летнего юбилея, был установлен в 2018 году на родине философа - в городе Трире.

В 2010 году фигура Карла Маркса также появилась на фасаде Старой ратуши в Кельне, которую украшают изображения исторических личностей и знаменитостей, оставивший свой след в истории этого города. Рядом с Карлом Марксом здесь расположена скульптура Генриха Беккера (Hermann Heinrich Becker) - прозванного "красным Беккером" ученика и последователя Маркса, обербургомистра Кельна в 1875-1885 годах.

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