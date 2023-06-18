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Кара-Мурза сообщил об ограничении возможностей для переписки

Александра Иванова
5 мин. назад

По словам находящегося в заключении оппозиционного политика, его письма, в том числе к родным, "не проходят цензуру". При этом вместо писем в свой адрес он получил пачку пустых бланков.

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Российский оппозиционый политик Владимир Кара-Мурза в суде, февраль 2023 года
Владимир Кара-Мурза в суде, февраль 2023 годаФото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

Находящийся в заключении российский оппозиционный политик и публицист Владимир Кара-Мурза констатирует, что ему "фактически перекрыли переписку через ФСИН-письмо". Его краткое сообщение с описанием ситуации публикует вечером в воскресенье, 18 июня, Telegram-канал "Правозащита".

"Перед выходными (17 и 18 июня. - Ред.) вместо писем принесли пачку пустых бланков для ответа (так происходит, когда сами письма "не проходят цензуру"), а после выходных - уведомления о том, что цензуру не прошли уже мои ответы, - делится политик. - Это касается, в том числе, переписки с родственниками и друзьями". Как отмечает Кара-Мурза, его письма - в обе стороны - и раньше регулярно "терялись", однако "теперь это, похоже, приобрело системный характер".

По словам политика, ему известно, что у многих его товарищей - других политзаключенных - сложилась аналогичная ситуация. "Теперь и в этом нас уравняли с диссидентами советского времени", - считает он.

Приговор Владимиру Кара-Мурзе

Владимир Кара-Мурза, оппозиционный политик, историк и журналист, в середине апреля 2023 года был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Московский городской суд признал его виновным в государственной измене, распространении клеветы о российской армии и сотрудничестве с нежелательной организацией.

По мнению политика, "показательный сталинский приговор" был ему вынесен, в частности, за активное участие в продвижении "законов Магнитского", на основании которых западные страны ввели персональные и финансовые санкции против нарушителей прав российских граждан. "За это же меня дважды травили. Они сами показывают, чего больше всего боятся", - подчеркнул Кара-Мурза в одном из первых интервью после приговора.

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