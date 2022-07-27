 Кара-Мурза-младший стал фигурантом нового уголовного дела | Новости из Германии о России | DW | 27.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Кара-Мурза-младший стал фигурантом нового уголовного дела

По словам адвоката Вадима Прохорова, дело против Кара-Мурзы-младшего возбуждено по статье о деятельности "нежелательной" организации. Обвинения пока не предъявлены.

Владимир Кара-Мурза-младший

Владимир Кара-Мурза-младший (фото из архива)

Оппозиционер, журналист и экс-председатель Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза-младший стал фигурантом нового уголовного дела. Как сообщил в среду, 27 июля, адвокат Вадим Прохоров, производство заведено по части 1 статьи 284.1 УК "о деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ".

Обвинение Владимиру Кара-Мурзе пока не предъявлено. Постановление о возбуждении дела ни ему, ни адвокатам не вручено.

Находится под стражей по делу о "фейках"

С апреля Кара-Мурза-младший находится под стражей в московском следственном изоляторе по обвинению в "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ".

По словам Прохорова, Кара-Мурзе вменяется в вину один эпизод распространения "фейков" о ВС РФ - "его выступление в Палате представителей штата Аризона 15 марта сего года".

Кара-Мурза считает преследование политически мотивированным

Политик не признает себя виновным и считает дело политически мотивированным. Кара-Мурзе грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

За Кара-Мурзу поручились более 40 известных людей, в том числе Нобелевский лауреат, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, Наталья Солженицына - вдова писателя Александра Солженицына, экс-председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писатель Борис Акунин, бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, депутаты Мосгордумы и муниципальных районов Москвы.

Отравления оппозиционера

Владимир Кара-Мурза-младший - сын известного российского журналиста Владимира Кара-Мурзы. Он активно способствовал продвижению так называемого "Списка Магнитского" в США в 2012 году. В мае 2015 года политик едва не погиб в результате отравления. В 2017 году он вновь попал в больницу с аналогичными симптомами.

В 2021 году журналисты Bellingcat, Der Spiegel и The Insider проанализировали поездки Владимира Кара-Мурзы в 2015 и в 2017 годах и сравнили их с перемещениями предполагаемых сотрудников Института криминалистики ФСБ и сотрудников Второй службы ФСБ (Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. - Ред.), которые ранее были идентифицированы расследователями как принимавшие участие в совместных операциях с членами возможного "отряда отравителей" Алексея Навального.

Авторы публикаций признали, что у них не было широкого доступа к телефонным метаданным, поэтому они не смогли установить, где находились предполагаемые сотрудники ФСБ за несколько часов до отравлений Кара-Мурзы. Тем не менее журналисты с уверенностью говорили, что "ФСБ следила за ним в течение нескольких месяцев до обоих случаев отравления".

Сморите также:

  • Карикатура Сергея Елкина. Путин держит в руках шарик с надписью газ и говорит: Только за рубли.

    Российская политика в карикатурах

    Как Владимир Путин теперь российским газом торгует

    Россия с 1 апреля предлагает свой газ "недружественным странам" только за рубли. Но покупателей на таких условиях пока не видно, и продавцу одиноко.

  • Путин цепляется за край стола на фоне космоса

    Российская политика в карикатурах

    Стол Путина - ты просто космос!

    Владимир Путин 15 февраля принял в Москве канцлера ФРГ Олафа Шольца. Длина переговорных возможностей президента РФ впечатлила, похоже, не только Сергея Елкина, но и самого хозяина Кремля.

  • Путин просит у Макрона гарантии безопасности

    Российская политика в карикатурах

    Гарантии безопасности: какую песню спел Путин Макрону

    Кризис вокруг Украины и обсуждение вопросов в сфере безопасности - главные темы переговоров в Москве президентов Франции и России. Но Сергей Елкин сомневается, что Макрон понял Путина.

  • Путин пнул ногой буквы из логотипа DW, которые катятся вниз

    Российская политика в карикатурах

    Запрет DW в России: кому не угодила немецкая медиакомпания

    МИД России объявил о запрете на вещание Deutsche Welle в стране и о закрытии корпункта медиакомпании в Москве. Кому именно не по нраву пришлась DW, догадывается Сергей Елкин.

  • Путин и Байден пытаются нести, направляясь в разные стороны, огромный ящик

    Российская политика в карикатурах

    Переговоры России и США - на зависть Тяни-Толкаю

    Москва и Вашингтон далеки от компромисса в переговорах по вопросам безопасности. После нескольких встреч представителей России и США прогресса нет, констатирует Сергей Елкин.

  • Karikatur Sergey Elkin | Alexej Nawalny seit einem Jahr im Gefängnis

    Российская политика в карикатурах

    Как Путин отмечает год Навального в тюрьме

    Алексей Навальный провел год в заключении после своего возвращения в Россию. 17 января - особенный день не только для оппозиционного политика, уверен карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur von Sergey Elkin | Opposition

    Российская политика в карикатурах

    Раздутый "перечень экстремистов": Волков и Жданов в списке

    Росфинмониторинг внес соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в "перечень террористов и экстремистов". Это список раздулся настолько, что скоро лопнет, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Новый год: инфляция бьет не только по праздничному столу

    Инфляция в России к концу 2021 года ускорилась и обновила пятилетний максимум. Заметно выросли цены на продукты питания. Это не могло не сказаться на выборе Деда Мороза, заметил Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Ликвидация "Мемориала": кто вершит в России суд над правозащитниками?

    Верховный суд РФ постановил ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал". Кем на самом деле принято решение запретить организацию, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Главное о пресс-конференции Путина в пяти словах

    Во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин обвинил страны Запада и Украину во лжи. Кто точно всегда говорит правду, знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Требования Путина о нерасширении НАТО, или Кому кого бояться

    Президент РФ Владимир Путин потребовал от НАТО письменных гарантий нерасширения на Восток. Отводить войска от границы с Украины он пока не собирается. Сергей Елкин - о фобиях президента.

  • Карикатура Сергея Ёлкина

    Российская политика в карикатурах

    Путин-таксист, или "Лихие 90-е" президента России

    Президент России в начале 1990-х, по собственным словам, подрабатывал таксистом. Куда "лихие 90-е" завезли Владимира Путина, знает не только карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Назальная вакцина, или Чем Путин ревакцинировался от коронавируса?

    Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от ковида "назальным порошком". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что вакцина была жидкая. О коммуникационном сбое в Кремле - Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Ёлкина

    Российская политика в карикатурах

    Путин об "иноагентах": что имел в виду президент РФ?

    Президент РФ Владимир Путин в беседе с членами Совета по правам человека назвал "комичными" примеры ущемления прав тех, кого российская власть назвала "иностранным агентом". Им и Сергею Елкину - не до смеха.

  • Два спутника сталкиваются в космосе

    Российская политика в карикатурах

    Пуск российской противоспутниковой ракеты: сбей своих, чтоб чужие боялись

    Россия провела испытания противоспутникового оружия, поразив советский спутник на орбите. Карикатурист Сергей Елкин о том, как это было.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 12:47

Норберт Рёттген: я ни разу не встречался с российскими оппозиционерами

Аудио- и видеофайлы по теме

Эксклюзив DW: интервью с В. Кара-Мурзой о внезапной госпитализации Алексея Навального  

Владимир Кара-Мурза о резолюции об убийстве Немцова  

Реклама

Самые читаемые

Глава МИД ФРГ раскритиковала Лаврова за озвученные им цели РФ в войне  

Жалкая попытка оправдать войну: СМИ ФРГ о словах Лаврова об Украине  

Арестович подтвердил окружение российской группировки в Херсонской области  