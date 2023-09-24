Кандидат от АдГ проиграл выборы мэра города на востоке ФРГ

Представитель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Йорг Профет (Jörg Prophet) проиграл во втором туре выборов обер-бургомистра (мэра) города Нордхаузен в восточногерманской федеральной земле Тюрингия, прошедших в воскресенье, 24 сентября. Профет получил 45,1 процента голосов избирателей, в то время, как действующий мэр, беспартийный Кай Бухманн (Kai Buchmann) - 54,9 процента. Явка составила 59,3 процента.

Такой результат второго тура стал неожиданностью после того, как 61-летний Профет выиграл две недели назад первый тур с результатом в 42,1 процента голосов. Бухманн тогда получил только 23,7 процента. Перед оглашением результатов второго тура перед зданием городского совета собрались десятки человек, некоторые принесли транспаранты с лозунгами против "Альтернативы для Германии". Новость о победе Бухманна была встречена аплодисментами, отмечает агентство dpa.

АдГ не смогла добиться нового успеха на коммунальных выборах

Нордхаузен - промышленный город с населением около 42 тысяч человек. К северо-западу от города находится мемориал Миттельбау-Дора, посвященный существовавшему на этом месте в 1940-х годах одноименному концентрационному лагерю. Директор Мемориального фонда Бухенвальда и Миттельбау-Дора Йенс-Кристиан Вагнер (Jens-Christian Wagner) обвинял Йорга Профета в стремлении переписать историю. Тюрингское ведомство по охране конституции также приводило одну из статей Профета в качестве примера "ревизионистсткой повестки" АдГ в отчете от 2021 года.

В июне в Тюрингии был избран первый ландрат (глава округа) от "Альтернативы для Германии". Кандидат от правопопулистов Роберт Зессельман (Robert Sesselmann) победил на выборах в округе Зоннеберг в Тюрингии, на границе с Баварией, набрав во втором туре 52,8 процента голосов избирателей. В июле в другой восточногерманской федеральной земле, Саксонии-Анхальт, был избран бургомистр от "АдГ". Ханнес Лот (Hannes Loth) победил на выборах в городке Рагун-Йесниц, получив 51,13 процента голосов.

АдГ - под надзором спецслужб по подозрению в экстремизме

Партия "Альтернатива для Германии", которой в этом году исполнилось 10 лет, в марте 2021 года получила от Федерального ведомства по охране конституции (BfV) статус "подозреваемой в правоэкстремистских устремлениях" и находится под надзором спецслужб. Правонационалистическое объединение АдГ "Крыло" было объявлено правоэкстремистским официально.

Репрезентативный онлайн-опрос, проведенный Фондом Бертельсмана летом 2020 года, показал, что 29 процентов избирателей АдГ придерживаются крайне правых взглядов. Согласно опросу, ксенофобия, антисемитизм и склонность к авторитарным режимам гораздо более распространены среди избирателей "Альтернативы для Германии", чем среди сторонников других партий. В сентябре издание Correctiv опубликовало большое исследование, сделав вывод об идеологическом сближении АдГ с Кремлем.

При этом с 2017 года АдГ заседает в бундестаге и в 15 из 16 земельных парламентов. Согласно недавним опросам, у "Альтернативы для Германии" 19-процентный рейтинг одобрения, в некоторых восточных землях Германии он намного выше. В ближайшие годы руководство партии рассчитывает принять участие в формировании правительств федеральных земель на востоке ФРГ, где позиции АдГ особенно сильны - в первую очередь это Саксония и Тюрингия. Кроме того, правопопулистская партия собирается впервые выдвинуть кандидата на пост канцлера Германии.

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