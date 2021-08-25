"Кандагар", "Усама", "Рэмбо" и другие фильмы об Афганистане (фотогалерея)

Бурная и сложная история Афганистана нашла отражение во многих фильмах. DW представляет подборку кинокартин об этой стране.
Мы должны дать убежище тем, кто имеет на него право по установленным нами самими законам, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер. Тем временем из столицы Афганистана эвакуировано уже 76 тысяч человек.
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности призвал западные страны прекратить спорить друг с другом на фоне последствий конфликта в Афганистане.
Риск того, что Афганистан может снова превратиться в место скопления джихадистских группировок, эксперты находят невысоким. Это связано и с тем, что "Талибан" после прихода к власти хочет признания.
По словам представителя Госдепа США, в восьми транзитных центрах в шести странах размещены более 17 тыс. человек, эвакуированных из Афганистана. На борту одного из военно-транспортных самолетов на свет появилась девочка.
Военизированная исламистская группировка "Талибан" вернула себе власть в Афганистане. DW - о структуре руководства группировки, ее идеологии, истории возникновения и о том, чего ожидать от ее новых лидеров.
В Кельне прошел фестиваль женского кино. Корреспондент DW выяснила, что женщинам сегодня доверяют в киноиндустрии.