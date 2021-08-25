"Кандагар", "Усама", "Рэмбо" и другие фильмы об Афганистане (фотогалерея)

10 фильмов об Афганистане

"Усама" (2003)

"Талибан" управлял Афганистаном с 1996 по 2001 год. Женщинам было запрещено работать в большинстве сфер. Это угрожало существованию семей, мужчины в которых погибли или пострадали в конфликте. Фильм Сиддика Бармака рассказывает о девочке-подростке, выдающей себя за мальчика, чтобы помочь семье. Кинематограф при талибах был под запретом, фильм стал первым с 1996 года, целиком снятым в Афганистане.