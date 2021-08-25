 ″Кандагар″, ″Усама″, ″Рэмбо″ и другие фильмы об Афганистане (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.08.2021

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Культура и стиль жизни

"Кандагар", "Усама", "Рэмбо" и другие фильмы об Афганистане (фотогалерея)

Бурная и сложная история Афганистана нашла отражение во многих фильмах. DW представляет подборку кинокартин об этой стране.

  • Кадр из фильма Хава, Марьям, Аиша: женщина на крыше дома в Кабуле смотрит на голубей

    10 фильмов об Афганистане

    "Хава, Марьям, Аиша" (2019)

    Премьера картины афганского режиссера Сахры Карими состоялась на Венецианском кинофестивале 2019 года. Фильм рассказывает о трех жительницах Кабула и ситуациях, в которых они оказались во время беременности. За считанные дни до взятия Кабула боевиками "Талибана" режиссер выступила с открытым письмом, предупреждающим об исходящей от талибов угрозе. Карими покинула родину и находится в Киеве.

  • Кадр из фильма Усама: подросток держит ведро на фоне гор

    10 фильмов об Афганистане

    "Усама" (2003)

    "Талибан" управлял Афганистаном с 1996 по 2001 год. Женщинам было запрещено работать в большинстве сфер. Это угрожало существованию семей, мужчины в которых погибли или пострадали в конфликте. Фильм Сиддика Бармака рассказывает о девочке-подростке, выдающей себя за мальчика, чтобы помочь семье. Кинематограф при талибах был под запретом, фильм стал первым с 1996 года, целиком снятым в Афганистане.

  • Кадр из анимационного фильма Добытчица: пожилой человек в афганском национальном костюме обнимает девочку

    10 фильмов об Афганистане

    "Добытчица" (2017)

    Похожий сюжет и у мультфильма ирландской студии Cartoon Saloon, основанном на романе "Добытчица" канадки Деборы Эллис. И здесь решительная девочка притворяется мальчиком, чтобы поддержать родных. Картина, одним из продюсеров которой выступила Анджелина Джоли, была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".

  • Кадр из фильма Бегущий за ветром: толпа смотрит на детей, запускающих воздушного змея

    10 фильмов об Афганистане

    "Бегущий за ветром" (2007)

    Этот фильм немецко-швейцарского режиссера Марка Фостера основан на одноименном романе Халеда Хоссейни и посвящен универсальным темам вины и искупления. Сюжет охватывает события последних пятидесяти лет афганской истории от падения монархии и ввод войск СССР в страну до массового исхода беженцев из Афганистана и правления талибов.

  • Кадр из фильма Кандагар: женщина в бурке

    10 фильмов об Афганистане

    "Кандагар" (2001)

    Картина одного из выдающихся иранских режиссеров, Мохсена Махмальбафа, рассказывает о канадке афганского происхождения, вернувшейся на родину, чтобы спасти сестру от самоубийства. Во время премьеры на Каннском кинофестивале 2001 года фильм был обделен вниманием. Но после терактов 11 сентября мир захотел узнать больше о невзгодах, с которыми женщины сталкиваются в Афганистане.

  • Кадр из фильма В пять часов вечера: читающие женщины в бурках и бородатый мужчина

    10 фильмов об Афганистане

    "В пять часов вечера" (2003)

    Через два года на фестивале в Каннах прошла премьера фильма дочери режиссера Мохсена Махмальбафа - Самиры Махмальбаф, еще одной представительницы "новой волны" иранского кинематографа. Сюжет ее картины тоже построен вокруг афганских женщин. Молодая жительница охваченного войной Кабула мечтает стать президентом и пытается получить образование после падения режима талибов.

  • Кадр из фильма В этом мире: подросток скрестил руки

    10 фильмов об Афганистане

    "В этом мире" (2002)

    Персонажи драмы британца Майкла Уинтерботтома - двое молодых афганцев, пытающиеся добраться до Лондона из лагеря для беженцев в Пакистане. Фильм снят в манере документального кино, непрофессиональные актеры сыграли вымышленные роли самих себя. Картина получила "Золотого медведя" на Берлинале 2003 года и премию Британской академии кино и телевизионных искусств за лучший неанглоязычный фильм.

  • Кадр из фильма Уцелевший: морской котик в исполнении Марка Уолберга и бородатый мужчина, прижимающий палец к губам

    10 фильмов об Афганистане

    "Уцелевший" (2013)

    Военный фильм Питера Берга основан на документальной книге "морского котика" Маркуса Латтрелла и рассказывает об операции "Красные крылья" в афганской провинции Кунар в 2005 году. Латтреллу, которого сыграл Марк Уолберг, единственному из группы четырех "морских котиков" удалось выжить после боя с талибами. А вертолет, посланный на помощь американцам, был сбит.

  • Кадр из фильма Рэмбо III: вооруженный Джон Рэмбо

    10 фильмов об Афганистане

    "Рэмбо III" (1988)

    Действие третьего фильма серии происходит в Афганскую войну 1979-1989 годов. Сильвестр Сталлоне в роли Рэмбо отправляется в Афганистан, чтобы спасти бывшего командира из советского плена. Недавно снова появились утверждения о том, что фильм был посвящен "отважным моджахедам", а после терактов 11 сентября формулировку сменили на "доблестный народ Афганистана". Но фактчекеры заявляют - это миф.

  • Кадр из фильма Война Чарли Уилсона: Том Хэнкс говорит по телефону в окружении улыбающихся людей

    10 фильмов об Афганистане

    "Война Чарли Уилсона" (2007)

    Однако США во время президентства Рональда Рейгана действительно поддерживали моджахедов, воевавших против законного правительства Афганистана и советских войск. Ключевым приверженцем тайной операции по вооружению нерегулярных вооруженных группировок выступал конгрессмен от Техаса Чарльз Уилсон. Его в фильме Майка Николса по сценарию Аарона Соркина сыграл Том Хэнкс.

    Автор: Элизабет Грениэр, Павел Мыльников


  • Кадр из фильма Хава, Марьям, Аиша: женщина на крыше дома в Кабуле смотрит на голубей

    10 фильмов об Афганистане

    "Хава, Марьям, Аиша" (2019)

    Премьера картины афганского режиссера Сахры Карими состоялась на Венецианском кинофестивале 2019 года. Фильм рассказывает о трех жительницах Кабула и ситуациях, в которых они оказались во время беременности. За считанные дни до взятия Кабула боевиками "Талибана" режиссер выступила с открытым письмом, предупреждающим об исходящей от талибов угрозе. Карими покинула родину и находится в Киеве.

  • Кадр из фильма Усама: подросток держит ведро на фоне гор

    10 фильмов об Афганистане

    "Усама" (2003)

    "Талибан" управлял Афганистаном с 1996 по 2001 год. Женщинам было запрещено работать в большинстве сфер. Это угрожало существованию семей, мужчины в которых погибли или пострадали в конфликте. Фильм Сиддика Бармака рассказывает о девочке-подростке, выдающей себя за мальчика, чтобы помочь семье. Кинематограф при талибах был под запретом, фильм стал первым с 1996 года, целиком снятым в Афганистане.

  • Кадр из анимационного фильма Добытчица: пожилой человек в афганском национальном костюме обнимает девочку

    10 фильмов об Афганистане

    "Добытчица" (2017)

    Похожий сюжет и у мультфильма ирландской студии Cartoon Saloon, основанном на романе "Добытчица" канадки Деборы Эллис. И здесь решительная девочка притворяется мальчиком, чтобы поддержать родных. Картина, одним из продюсеров которой выступила Анджелина Джоли, была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".

  • Кадр из фильма Бегущий за ветром: толпа смотрит на детей, запускающих воздушного змея

    10 фильмов об Афганистане

    "Бегущий за ветром" (2007)

    Этот фильм немецко-швейцарского режиссера Марка Фостера основан на одноименном романе Халеда Хоссейни и посвящен универсальным темам вины и искупления. Сюжет охватывает события последних пятидесяти лет афганской истории от падения монархии и ввод войск СССР в страну до массового исхода беженцев из Афганистана и правления талибов.

  • Кадр из фильма Кандагар: женщина в бурке

    10 фильмов об Афганистане

    "Кандагар" (2001)

    Картина одного из выдающихся иранских режиссеров, Мохсена Махмальбафа, рассказывает о канадке афганского происхождения, вернувшейся на родину, чтобы спасти сестру от самоубийства. Во время премьеры на Каннском кинофестивале 2001 года фильм был обделен вниманием. Но после терактов 11 сентября мир захотел узнать больше о невзгодах, с которыми женщины сталкиваются в Афганистане.

  • Кадр из фильма В пять часов вечера: читающие женщины в бурках и бородатый мужчина

    10 фильмов об Афганистане

    "В пять часов вечера" (2003)

    Через два года на фестивале в Каннах прошла премьера фильма дочери режиссера Мохсена Махмальбафа - Самиры Махмальбаф, еще одной представительницы "новой волны" иранского кинематографа. Сюжет ее картины тоже построен вокруг афганских женщин. Молодая жительница охваченного войной Кабула мечтает стать президентом и пытается получить образование после падения режима талибов.

  • Кадр из фильма В этом мире: подросток скрестил руки

    10 фильмов об Афганистане

    "В этом мире" (2002)

    Персонажи драмы британца Майкла Уинтерботтома - двое молодых афганцев, пытающиеся добраться до Лондона из лагеря для беженцев в Пакистане. Фильм снят в манере документального кино, непрофессиональные актеры сыграли вымышленные роли самих себя. Картина получила "Золотого медведя" на Берлинале 2003 года и премию Британской академии кино и телевизионных искусств за лучший неанглоязычный фильм.

  • Кадр из фильма Уцелевший: морской котик в исполнении Марка Уолберга и бородатый мужчина, прижимающий палец к губам

    10 фильмов об Афганистане

    "Уцелевший" (2013)

    Военный фильм Питера Берга основан на документальной книге "морского котика" Маркуса Латтрелла и рассказывает об операции "Красные крылья" в афганской провинции Кунар в 2005 году. Латтреллу, которого сыграл Марк Уолберг, единственному из группы четырех "морских котиков" удалось выжить после боя с талибами. А вертолет, посланный на помощь американцам, был сбит.

  • Кадр из фильма Рэмбо III: вооруженный Джон Рэмбо

    10 фильмов об Афганистане

    "Рэмбо III" (1988)

    Действие третьего фильма серии происходит в Афганскую войну 1979-1989 годов. Сильвестр Сталлоне в роли Рэмбо отправляется в Афганистан, чтобы спасти бывшего командира из советского плена. Недавно снова появились утверждения о том, что фильм был посвящен "отважным моджахедам", а после терактов 11 сентября формулировку сменили на "доблестный народ Афганистана". Но фактчекеры заявляют - это миф.

  • Кадр из фильма Война Чарли Уилсона: Том Хэнкс говорит по телефону в окружении улыбающихся людей

    10 фильмов об Афганистане

    "Война Чарли Уилсона" (2007)

    Однако США во время президентства Рональда Рейгана действительно поддерживали моджахедов, воевавших против законного правительства Афганистана и советских войск. Ключевым приверженцем тайной операции по вооружению нерегулярных вооруженных группировок выступал конгрессмен от Техаса Чарльз Уилсон. Его в фильме Майка Николса по сценарию Аарона Соркина сыграл Том Хэнкс.

    Автор: Элизабет Грениэр, Павел Мыльников


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Контекст

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