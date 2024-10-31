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Канцлеру Олафу Шольцу ищут новое кресло

Марина Борисова
31 октября 2024 г.

Время не щадит даже добротную мебель. В ведомстве федерального канцлера Германии ищут замену утратившим свой блеск креслам.

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Зал, где проходят заседания немецкого правительства
В ведомстве федерального канцлера хотят заменить кресла Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

В политическом центре федеральной исполнительной власти в Германии - ведомстве федерального канцлера (Bundeskanzleramt) в Берлине - хотят обновить инвентарь. Как сообщает немецкая газета Bild, речь идет о новых креслах для малого зала, где проходят заседания кабинета министров.

Ведомству федерального канцлера нужны 26 новых кресел

26 новых кресел для переговоров должны заменить имеющиеся на данный момент экземпляры, которые в силу времени утратили (кресла были на службе у немецкого правительства на протяжении последних 23 лет) свой респектабельный вид и больше не соответствуют тому презентабельному месту, где они стоят.

Ведомство федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) ищет конкретную модель на замену имеющейся. Согласно сообщениям в немецких СМИ, речь идет о модели "220/7 FS" - с подлокотником и кожаным покрытием. Производитель мебели - Wilkhahn. Для производства данной модели используется кожа высокого качества.

Немецкий производитель Wilkhahn, который своей фирменной историей олицетворяет бренд "Сделано в Германии", успел поменять модельный ряд, поэтому точный аналог изветшавшим креслам ведомство федерального канцлера найти не сможет. Новая модель, наиболее близкая к "220/7 FS", которая подается как модель-преемник, на восемь сантиметров выше, а обшивка - не гладкая, а стеганная. Цена, указанная в интернете, - 4091 за экземпляр. Как подчеркивается на сайте немецкой компании, стулья из этой серии плотно обосновались на высших этажах руководителей из политики и экономики.

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