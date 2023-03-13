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Фото: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images
КультураГермания

Канцлер Шольц гордится немецким кинематографом

Виктор Вайц
21 мин. назад

Олаф Шольц поздравил с получением четырех премий "Оскар" создателей фильма "На Западном фронте без перемен".

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) поздравил создателей немецкой антивоенной драмы "На западном фронте без перемен" с необычайным успехом фильма и получением четырех "Оскаров". "Это огромный успех для немецкого кино, этим можно по праву гордиться", - написал канцлер в своем аккаунте в Twitter. Фильм режиссера Эдварда Бергера (Edward Berger), по мнению Шольца, достоверно показывает, "насколько ужасна и бесчеловечна война". 

Государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) заявила в Twitter, что победа в четырех номинациях придаст немецкому кино новое значение во всем мире. "Это правильный фильм в нужное время, поскольку он освещает войну в Европе во всей ее жестокости", - написала она. Рад победе немецкого фильма в Голливуде и федеральный министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann). "Поздравляем Эдварда Бергера и его команду с этим великим достижением", - так звучит его сообщение в Twitter.

Фильм "На Западном фронте без перемен" получил премию "Оскар" в четырех категориях: "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая музыка к фильму". "Я безумно рад, что это четыре "Оскара". Конечно, это больше, чем мы когда-либо надеялись. Мы надеялись на один", - сказал режиссер Бергер после церемонии вручения в Лос-Анджелесе. Немецкий антивоенный фильм, основанный на одноименном романе Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque) превзошел по числу наград все предыдущие немецкие фильмы. Это четвертый немецкий фильм, признанный лучшим среди иностранных, ранее "Оскаров" завоевали картины "Жизнь других" (2007 год), "Нигде в Африке" (2003 год) и "Жестяной барабан" (1980 год).

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