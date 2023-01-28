Канцлер Германии пообещал взвешивать все шаги по Украине

На 339-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 28 января (время московское).

++15.10++

Число раненых в результате ракетного удара, нанесенного войсками РФ по городу Константиновка в Донецкой области утром 28 января, выросло до шести человек, сообщает Офис генерального прокурора Украины. "В результате атаки оккупационных войск погибли двое мужчин и женщина. Шесть горожан получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в больницу, где им предоставляется квалифицированная помощь", - говорится в сообщении. Точное количество пострадавших устанавливается. Отмечается, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщает Национальная полиция, по предварительным данным, российские войска попали в жилищный сектор ракетой С-300. Оккупанты атаковали город около 9.15 по местному времени. "В результате атаки погибли мужчины в возрасте 33 и 36 лет и 70-летняя женщина, переселенка из Бахмута. Количество раненых растет ежеминутно", - пишет полиция.

++14.40++

Израиль поддерживает Украину в войне против России в большем масштабе, нежели известно общественности, заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe израильский посол в Германии Рон Просор. Израиль помогает Украине, "но за кулисами и гораздо больше, чем известно", - отметил дипломат. Он призвал с пониманием относиться к сдержанной позиции, которую занимает его страна в этом вопросе. "У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно пресекает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них - иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине", - указал Просор. Вторым обстоятельством, в силу которого Израиль вынужден действовать тихо, он назвал наличие в России большой еврейской общины.

Канцлер Германии Шольц пообещал взвешивать все шаги по Украине

++14.15++

На фоне решения направить Украине немецкие боевые танки Leopard 2 канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал тщательно взвешивать все шаги по Украине и никогда не выпускать из виду безопасность ФРГ. Как заявил он в видеообращении, опубликованном в Twitter, поставки вооружения Киеву "всегда будут предметом согласования, взвешивания и координации". "Это принцип, которого придерживается правительство", - сказал Шольц. Нельзя допустить, чтобы Россия меняла международные границы с помощью силы, добавил он. По словам канцлера, многие жители Германии хотят "мира в Европе, чтобы война не приближалась, чтобы правительство и канцлер сохраняли самообладание". "Именно это я вам обещаю", - подчеркнул Шольц.

Хроника событий 28 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 января 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: