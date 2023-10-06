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Канцлер Германии прокомментировал ядерную угрозу от России

Илья Коваль
7 октября 2023 г.

Планы РФ отозвать ратификацию договора о запрете на ядерные испытания Олаф Шольц назвал "одним из многих удручающих решений" Владимира Путина, отвечая на вопрос DW.

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Российская межконтинентальная ракета "Сармат" (фото из архива)
Российская межконтинентальная ракета "Сармат" (фото из архива)Фото: RU-RTR Russian Television/AP/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал планы России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний очередным "удручающим решением" президента РФ Владимира Путина. "Выход России шаг за шагом из соглашений по контролю за вооружениями - это одно из многих удручающих решений российского президента. И это нехорошее развитие событий для мира", - ответил Шольц на вопрос корреспондента DW на пресс-конференции после неформального саммита ЕС в Гранаде в пятницу, 6 октября.

Во же время Шольц отметил, что не видит, "в конце концов, ничего нового" в заявлении Путина об успешном испытании крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой "Буревестник" и завершении работы над сверхтяжелой ракетой "Сармат". "То, что Россия постоянно расширяет свой арсенал ядерного оружия - это не что-то, что мы наблюдаем сейчас, это происходит давно и всегда очень громко провозглашается", - сказал канцлер Германии.

Песков: Россия не планирует ядерных испытаний

Днем ранее, 5 октября, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин выдвинул идею об отзыве Москвой ратификации Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

6 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram, что этот вопрос будет обсудят на ближайшем заседании нижней палаты парламента РФ. "Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", - написал Володин. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает планов России проводить ядерные испытания, а должен "привести ситуацию к единому знаменателю" с Соединенными Штатами.

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала документ, США и Китай не сделали этого. СССР провел последнее ядерное испытание в 1990 году, постсоветская Россия не проводила их ни разу. США последний раз делали это в 1992 году. С тех пор в мире было проведено 10 испытаний: Индия и Пакистан провели по два в 1998 году, все остальные совершила Северная Корея.

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