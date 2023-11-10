Канцлер Германии примет президента Турции 17 ноября

Олаф Шольц и Реджеп Тайип Эрдоган намерены среди прочего обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Берлине. Оба по-разному относятся к террористической группировке ХАМАС, напавшей на Израиль.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 17 ноября примет в Берлине президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны обсудят в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила исполняющая обязанности официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) в пятницу, 10 ноября.

"Известно, что федеральное правительство и турецкий президент по-разному относятся к ХАМАС (радикальному исламистскому движению ХАМАС, признанному в Евросоюзе и США террористической организацией. - Ред.)", однако обмен мнениями очень важен, подчеркнул официальный Берлин.

Кроме того, глава турецкого государства встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier).

Половина немцев - против визита президента Турции

Между тем почти половина жителей Германии выступают против визита Эрдогана в страну. В ходе опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov, 45 процентов респондентов высказались за отмену приглашения Эрдогану. В то же время каждый третий (32 процента) опрошенный считает, что канцлеру ФРГ следует принять турецкого лидера, несмотря на отношение Эрдогана к ХАМАС.

Президент Турции 10 ноября обвинил Израиль в стремлении к экспансии. Израиль пытается "построить государство, которому всего около 75 лет и легитимность которого стала сомнительной из-за их собственного фашизма", заявил Эрдоган на мероприятии, посвященном 85-летней годовщине кончины основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре. Кроме того, Израиль "применил силу, чтобы захватить землю, на которой палестинский народ живет тысячи лет", считает нынешний турецкий лидер. Ранее Эрдоган называл ХАМАС "освободительной группировкой".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 10 800 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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