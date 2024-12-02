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Канцлер ФРГ Шольц прибыл с визитом в Киев

Сергей Ромашенко
2 декабря 2024 г.

Олаф Шольц впервые посещает Украину за последние два с половиной года. По прибытии в Киев он пообещал продолжать военную помощь Украине в отражении российской агрессии.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в понедельник, 2 декабря, прибыл в Украину с визитом - первым за последние за два с половиной года. По прибытии в Киев на поезде глава германского правительства пообещал продолжать военную помощь Украине в отражении российской агрессии.

"Я хочу здесь на месте ясно заявить, что Германия останется самым сильным сторонником Украины в Европе. Мой визит - знак солидарности со страной, которая уже более тысячи дней героически защищается от беспощадной российской агрессии. Украина может положиться на Германию. Мы говорим то, что делаем, и делаем то, что говорим ", - подчеркнул Шольц, отметив, что уже в декабре Германия поставит в Украину вооружения на сумму в 650 млн евро.

В ходе визита в Киев Олаф Шольц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит федерального канцлера не был анонсирован заранее по соображениям безопасности, поскольку Киев в последнее время часто подвергается российским ударам с воздуха.

Второй по важности поставщик вооружений в Украину

Германия после США является важнейшим поставщиком оружия в Украину. По данным правительства ФРГ, со времени российского вооруженного вторжения 24 февраля 2022 года Германия поставила или пообещала поставить Украине вооружения и технику на 28 млрд евро.

В данную сумму входит и пакет на 650 млн евро, о которых Шольц объявил в декабре. "В этом году Германия поставляет больше, чем Великобритания и Франция вместе взятые. И к этим странам можно добавить еще несколько", - отметил канцлер в конце минувшей недели.

Шольц впервые посетил столицу Украины незадолго до начала войны. Спустя четыре месяца после этого -  в июне 2022 года - состоялся второй визит, в ходе которого Шольц приехал в Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги. Тогда три европейских лидера открыли путь для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Украина и НАТО

В то же время Украина до сих пор не получила официального приглашения в НАТО. В последние недели на фоне успешного продвижения российских войск в Донбассе Зеленский усилил давление.

"Приглашение в НАТО - это необходимая вещь для нашего выживания", - сказал он накануне в Киеве. Зеленский выразил надежду на соответствующее решение на встрече глав МИД стран в Брюсселе 2-3 декабря, но в то же время выразил сомнение в том, что такое решение все же будет принято, учитывая скептическое отношение со стороны США, Германии и Венгрии.

Эксперты полагают, что Зеленский, несомненно, поднимет вопрос о вступлении Украины в НАТО на встрече с Шольцем. Польша и страны Балтии на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году активно добивались приглашения Украины в альянс, но Германия и США не были готовы идти столь далеко.

Визит в Украину на фоне предвыборной кампании в Германии

Нынешний визит канцлера в Киев приобретает дополнительную остроту на фоне начинающейся предвыборной кампании в ФРГ, отмечает агентство dpa. Шольц подчеркивает свою двойную стратегию в отношении Украины: с одной стороны, он обещает Киеву новые поставки вооружений для борьбы с российской агрессией, а с другой - стремится избежать вовлечения Германии и НАТО в войну.

Конкретно это означает, что Шольц не соглашается поставлять Украине крылатые ракеты TAURUS с дальностью 500 км и дать разрешение на использование немецкого дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории.

 

 

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