Шольц поблагодарил немцев за помощь жертвам стихии в Турции

В результате землетрясения в начале февраля в одной только Турции погибли почти 40 тысяч человек. Канцлер ФРГ поблагодарил немцев за установленный ими "мост сочувствия и солидарности".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) поблагодарил жителей Германии за помощь жертвам катастрофического землетрясения в Турции и Сирии и пожелал сил гуманитарным организациям, оказывающим жизненно важную помощь пострадавшим на месте. "Мы не можем сделать уже произошедшую катастрофу не случившейся. Но мы можем помочь в беде. И Германия помогает", - сказал он в своем еженедельном видеообращении к согражданам в субботу, 18 февраля.

По словам Шольца, уже в день землетрясения в Турции и Сирии в зону бедствия направились спасательные и медицинские бригады из Германии. Гуманитарные организации доставили в регион оборудование для отопления, генераторы и медикаменты, кроме того, многие частные гражданские инициативы и входящие в них родственники пострадавших сплотились, и за эту помощь в беде огромное им спасибо, сказал канцлер.

"Мост сочувствия и солидарности"

За короткое время между странами был установлен "мост сочувствия", "мост солидарности", отметил Шольц. В Германии проживает около 3 миллионов человек с турецкими корнями, многие другие имеют родственников в Сирии.

Число жертв землетрясения превысило 45 тысяч

В результате землетрясения в Турции и Сирии в начале февраля погибли, по последним данным, уже более 45 тысяч человек - почти 40 тысяч в Турции и более 5,8 тысяч - в Сирии.

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