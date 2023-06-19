Канцлер ФРГ: Война в Украине может длиться еще долго

На 481-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 19 июня (время московское).

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) допустил, что агрессивная война России против Украины может длиться еще долго. "Мы готовимся к этому и, исходя из этого, корректируем нашу политику", - сказал он на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, добавив, что Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В свою очередь, глава НАТО заявил, что запланированный на июль саммит альянса может приблизить Украину к вступлению в организацию. По словам Йенса Столтенберга, чем большую территорию смогут освободить от оккупации в ходе контрнаступления украинцы, тем сильнее будут их позиции за столом переговоров. Он также подчеркнул, что справедливый мир не может означать замораживание конфликта.

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