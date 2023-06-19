  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Каховская ГЭС
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Канцлер ФРГ: Война в Украине может длиться еще долго

Жан Рофе
55 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 июня.

https://p.dw.com/p/4SjcR
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине
Йенс Столтенберг и Олаф Шольц на пресс-конференции в БерлинеФото: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

На 481-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 19 июня (время московское).

++14.10++

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) допустил, что агрессивная война России против Украины может длиться еще долго. "Мы готовимся к этому и, исходя из этого, корректируем нашу политику", - сказал он на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, добавив, что Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В свою очередь, глава НАТО заявил, что запланированный на июль саммит альянса может приблизить Украину к вступлению в организацию. По словам Йенса Столтенберга, чем большую территорию смогут освободить от оккупации в ходе контрнаступления украинцы, тем сильнее будут их позиции за столом переговоров. Он также подчеркнул, что справедливый мир не может означать замораживание конфликта.

Хроника событий 19 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 июня 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Страшная катастрофа на Днепре. Европа в фокусе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Трудное наступление Украины: российская армия приспособилась к новым условиям? DW Новости

Трудное наступление Украины: российская армия приспособилась к новым условиям? DW Новости

В МО Украины сегодня заявили, что ВСУ перехватывают инициативу в войне. Контрнаступление продолжается, украинским военным удалось освободить несколько населенных пунктов. Сообщается, что за последние сутки отвоевана территория размером не менее чем в 24 квадратных километра. Но, в целом, отмечают западные аналитики, достичь прорыва основных российских оборонительных позиций пока не удалось.
Политика17 июня 2023 г.33:28 мин.
external

Глава Николаевской области: Россияне просто не считают солдат

Глава Николаевской области: Россияне просто не считают солдат

В интервью DW глава Николаевской области Виталий Ким рассказал о том, что еще не хватает Украине для успешного контрнаступления и освобождения оккупированных территорий.
Политика26 мая 2023 г.03:49 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время встречи в Берлине

Штайнмайер призвал Китай повлиять на РФ ради мира в Украине

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Майя Санду выступает на митинге проевропейских сил в Кишиневе, 21 мая 2023 года

Санду: РФ должна быть наказана за то, что делает в Украине

Санду: РФ должна быть наказана за то, что делает в Украине

Политика3 ч. назад
Чемпионат мира-2010

Патриотизм или национализм? Опыт Германии

Патриотизм или национализм? Опыт Германии

Культура5 ч. назад
Александра Ханевич

Позитив белорусской эмиграции - 71-летняя блогер из Гродно

Позитив белорусской эмиграции - 71-летняя блогер из Гродно

Общество10 ч. назад
Алексей Навальный в камере во Владимирской колонии, 26 апреля 2023 года

Дело против Навального: за что ему грозит 30 лет колонии

Дело против Навального: за что ему грозит 30 лет колонии

Политика3 ч. назад
Карта Украины

"Верю, что он жив". Как ищут пропавших без вести воинов ВСУ

"Верю, что он жив". Как ищут пропавших без вести воинов ВСУ

Конфликты18 июня 2023 г.
Делегация из Африки на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

Африканская делегация в РФ и другие события 479-го дня войны

Африканская делегация в РФ и другие события 479-го дня войны

Конфликты17 июня 2023 г.
На главную страницу