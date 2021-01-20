Меркель ожидает "новой главы" в отношениях с США при Байдене

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в среду, 20 января, поздравила 46-го президента США, демократа Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис со вступлением в должность. Инаугурация является "подлинным праздником американской демократии", процитировал Меркель официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, канцлер с нетерпением ожидает "новой главы германо-американской дружбы и сотрудничества". Отношения Берлина и Вашингтона при предшественнике Байдена, республиканце Дональде Трампе, ухудшились.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) ранее также передал Байдену и Харрис свои наилучшие пожелания и выразил надежду на скорую встречу в ФРГ с новым лидером Соединенных Штатов.

Байден пообещал исправить отношения с союзниками США

Джозеф Байден в этот же день принес присягу в Вашингтоне. В инаугурационной речи новый глава Белого дома пообещал быть президентом для всех американцев, примирить расколотое общество и преодолеть политические разногласия, а также исправить отношения с союзниками США. Трамп отказался принять участие в церемонии и за несколько часов до ее начала улетел в свою резиденцию в штате Флорида.

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