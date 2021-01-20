 Меркель ожидает ″новой главы″ в отношениях с США при Байдене | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.01.2021

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Мир

Меркель ожидает "новой главы" в отношениях с США при Байдене

Канцлер ФРГ назвала инаугурацию Джозефа Байдена "подлинным праздником американской демократии". А президент Германии выразил надежду на скорую встречу с новым главой Белого дома.

Джозеф Байден и Ангела Меркель в Берлине

Джозеф Байден и Ангела Меркель (фото из архива)

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в среду, 20 января, поздравила 46-го президента США, демократа Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис со вступлением в должность. Инаугурация является "подлинным праздником американской демократии", процитировал Меркель официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, канцлер с нетерпением ожидает "новой главы германо-американской дружбы и сотрудничества". Отношения Берлина и Вашингтона при предшественнике Байдена, республиканце Дональде Трампе, ухудшились.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) ранее также передал Байдену и Харрис свои наилучшие пожелания и выразил надежду на скорую встречу в ФРГ с новым лидером Соединенных Штатов.

Байден пообещал исправить отношения с союзниками США

Джозеф Байден в этот же день принес присягу в Вашингтоне. В инаугурационной речи новый глава Белого дома пообещал быть президентом для всех американцев, примирить расколотое общество и преодолеть политические разногласия, а также исправить отношения с союзниками США. Трамп отказался принять участие в церемонии и за несколько часов до ее начала улетел в свою резиденцию в штате Флорида.

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  • Фрауке Петри

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    По итогам выборов 24 сентября правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые прошла в бундестаг. Однако ее сопредседатель Фрауке Петри (Frauke Petry), известная своей жесткой позицией в отношении беженцев, сенсационно объявила, что покидает АдГ из-за ее радикализации. Позже она подтвердила регистрацию домена dieblauen.de ("голубые"), заявив, что речь идет о новой инициативе.

  • Александер Гауланд

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    Национал-консервативное крыло АдГ представляет зампредседателя партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), также известный своими провокационными высказываниями. Его мнение, что "Крым - исконно российская территория", популярно в российских СМИ. В то же время заявление Гауланда о том, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в обеих мировых войнах, в РФ мало кто заметил.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 26:07

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