Канада ввела санкции против девяти россиян из-за преследования Навального

В ответ на "грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в России", в частности, реагируя на преследование российского оппозиционера Алексея Навального, Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ. Об этом канадский МИД сообщил в среду, 24 марта.

В санкционный список вошли российские чиновники и представители силовых структур: главы ФСБ и Росгвардии Александр Бортников и Виктор Золотов, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, два замминистра обороны - Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В отношении всех их вводится режим замораживания активов; им запрещен въезд в Канаду; лицам в Канаде, а также канадцам за пределами страны запрещено совершать какие-либо действия с имуществом попавших под санкции, а также предоставлять им финансовые или смежные услуги.

Санкции - часть согласованных усилий

МИД в Оттаве подчеркивает, что эти меры стали частью согласованных дипломатических усилий, призванных оказать давление на высокопоставленных российских чиновников, "причастных к покушению на убийство Алексея Навального, его последующему судебному преследованию", а также к задержаниям россиян, выходивших на акции протеста в поддержку оппозиционера. В сообщении министерства указывается, что канадские санкции соответствуют санкциям из-за преследования Навального, которые ввели США и Евросоюз.

Реакция Кремля

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на санкции, введенные Канадой, Россия ответит по принципу взаимности, передает "Интерфакс". Он отметил, что уровень российско-канадских отношений "оставляет желать лучшего".

Смотрите также: