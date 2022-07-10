Канада вернет ФРГ турбины для "Северного потока - 1"

Канада вернет Германии турбины, необходимые для обслуживания газопровода "Северный поток" и в настоящее время проходящие техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащем германской компании Siemens. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

"Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзываемое разрешение, которое позволит вернуть отремонтированные турбины "Северного потока - 1" в Германию, чтобы поддержать способность Европы получать надежную и доступную энергию, на период пока ЕС продолжает отход от российских нефти и газа", - отметил Уилкинсон.

"В отсутствие необходимых поставок природного газа экономика Германии будет испытывать весьма значительные трудности, а сами немцы будут подвержены риску оказаться неспособными обогреть свои дома с наступлением зимы", - говорится далее в обосновании.

При этом Джонатан Уилкинсон обвинил президента России Владимира Путина в желании "посеять раскол" среди западных союзников.

Киев призывал Оттаву не передавать технику ФРГ

Ранее Киев призвал Оттаву не возвращать турбины и обвинил Берлин в том, что он поддался на российский "шантаж" после того, как Москва объяснила сокращение поставок газа по трубопроводу "Северный поток - 1" необходимостью ремонта.

Власти ФРГ вели переговоры с правительством Канады, поскольку передача России техники, отправленной в Монреаль на ремонт, могла нарушить санкции, введенные Оттавой против РФ. Канада предложила переправить агрегаты Германии, а не российскому энергетическому концерну "Газпром", сообщила позднее представительница министерства экономики ФРГ.

В финансовом ведомстве Германии указали, что "если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле", Берлин поддержит передачу технических средств германским партнерам, а не Москве.

По мнению Германии, возвращение турбин лишит Россию повода поддерживать поставки газа на уровне, который значительно ниже стандартного.

"Северный поток": сокращение поставок и приостановка на профилактику

"Газпром" в июне существенно сократил поставки газа в Европу по "Северному потоку - 1". Компания сослалась на отсутствие агрегатов для перекачки сырья.

Между тем с 11 по 21 июля обе нитки газопровода "Северный поток - 1" будут временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами".

Смотрите также:

Взлеты и падения концерна Siemens Все началось с телеграфа В 1846 году Вернер фон Сименс (Werner von Siemens) изобрел стрелочный телеграф, ставший предшественником факсимильного аппарата. Чтобы наладить серийное производство, вместе с механиком Иоганном Гальске (Johann Halske) он создал фирму Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske. В берлинской мастерской десять умельцев выпустили первую партию таких телеграфов.

Взлеты и падения концерна Siemens Из мастерской на фабрику В 1850-е годы на фабрике Siemens наладили стандартизированное серийное производство. Здесь сконструировали паровые двигатели и придумали первые генераторы. Открытие электродинамического принципа - одно из главных достижений Сименса: он создал условия, при которых производство электроэнергии в больших объемах стало реальностью.

Взлеты и падения концерна Siemens Уникальное судно В 1864 году фирма потерпела серьезные убытки, связанные с неудачной прокладкой телеграфного кабеля через Средиземное море. Спустя десять лет при помощи специального судна "Фарадей", оснащенного кабелеукладочной машиной, удалось связать Ирландию и США. В последующие годы таким же способом было проложено еще шесть трансатлантических линий.

Взлеты и падения концерна Siemens Транспорт будущего В 1879 году фирма Siemens & Halske представила первую в мире электрическую железную дорогу, работающую от внешнего источника питания. Уже в 1881 году открылось трамвайное сообщение с длиной пути в два с половиной километра. Электрический трамвай мог развивать скорость до 30 км/ч и следовал от берлинской станции Лихтерфельде.

Взлеты и падения концерна Siemens Социальный предприниматель Помимо технических изобретений Вернер фон Сименс был известен и как меценат. Деньги он жертвовал на развитие науки, в частности, на основание Берлинской национальной физико-технической лаборатории. Кроме того он заботился о сотрудниках своей компании: создал пенсионный фонд и библиотеку, сократил рабочий день. В 1890 году Сименс ушел в отставку, а спустя два года скончался от воспаления легких.

Взлеты и падения концерна Siemens Город-фирма Компания увеличивалась с каждым годом. В 1897 году фирма Siemens & Halske приобрела незаселенную территорию на северо-западе Берлина. Постепенно здесь концентрировалось произоводство и строилось жилье для работников. В 1914 году эта площадь стала районом города и получила название Сименсштадт (Siemenssstadt).

Взлеты и падения концерна Siemens Труд подневольных рабочих Во время Второй мировой войны Siemens & Halske использовала труд подневольных рабочих, в частности, узников женского концлагеря Равенсбрюк, на территории которого компания возвела завод. Женщины занимались сборкой телефонов и другого оборудования связи. Лишь в конце 1990-х фирма создала специальный фонд для выплаты компенсаций.

Взлеты и падения концерна Siemens Больше заводов и фабрик Турбины, средства автоматизации, железные дороги, электростанции, частные коммуникационные системы, медицинская техника, стиральные машины, - чего только не выпускала компания Siemens. К началу 1980-х годов фирма открыла свои производства в 37 странах. В 1990-х годах две трети выручки составили именно зарубежные доходы.

Взлеты и падения концерна Siemens Громкий скандал В 2006 году компания оказалась в центре громкого коррупционного скандала. Около 1,3 миллиарда евро оказались в черной кассе, из которой деньги ради выгодных сделок направлялись сомнительным посредникам. Пострадала не только репутация компании - многие топ-менеджеры и члены правления потеряли свою работу. Позже концерн провел радикальную реструктуризацию.

Взлеты и падения концерна Siemens Большой куш Самый большой заказ в истории концерна - на более 6 миллиардов евро - Siemens получил от немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn на создание новых поездов ICE. Еще одна крупная сделка была заключена в Египте: там строится самая мощная газовая электростанция в мире.

Взлеты и падения концерна Siemens Siemens сегодня Сейчас концерн представлен в 140 странах и насчитывает около 348 тысяч сотрудников по всему миру. Современная индустрия формата 4.0 бросает компании новый вызов: привычная производственная цепочка должна полностью измениться.

Взлеты и падения концерна Siemens Новая проблема В июле 2017 года концерн оказался замешанным в скандале из-за поставки двух турбин Siemens в порт Севастополя. Он обвинил российских партнеров в несоблюдении условий договора. Газотурбинные установки предназначались для проектов в Тамани, а не для аннексированного полуострова. Представители Siemens подали в суд на заказчиков. Автор: Хильке Фишер, Ксения Сафронова

