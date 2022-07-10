 Канада вернет ФРГ турбины для ″Северного потока - 1″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.07.2022

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Мир

Канада вернет ФРГ турбины для "Северного потока - 1"

По словам министра природных ресурсов Канады, Оттава предоставит Siemens Canada ограниченное по времени разрешение на возвращение турбин Берлину.

Газовая турбина Siemens

Газовая турбина Siemens (фото из архива)

Канада вернет Германии турбины, необходимые для обслуживания газопровода "Северный поток" и в настоящее время проходящие техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащем германской компании Siemens. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

"Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзываемое разрешение, которое позволит вернуть отремонтированные турбины "Северного потока - 1" в Германию, чтобы поддержать способность Европы получать надежную и доступную энергию, на период пока ЕС продолжает отход от российских нефти и газа", - отметил Уилкинсон.

"В отсутствие необходимых поставок природного газа экономика Германии будет испытывать весьма значительные трудности, а сами немцы будут подвержены риску оказаться неспособными обогреть свои дома с наступлением зимы", - говорится далее в обосновании. 

При этом Джонатан Уилкинсон обвинил президента России Владимира Путина в желании "посеять раскол" среди западных союзников.

Киев призывал Оттаву не передавать технику ФРГ

Ранее Киев призвал Оттаву не возвращать турбины и обвинил Берлин в том, что он поддался на российский "шантаж" после того, как Москва объяснила сокращение поставок газа по трубопроводу "Северный поток - 1" необходимостью ремонта.

Власти ФРГ вели переговоры с правительством Канады, поскольку передача России техники, отправленной в Монреаль на ремонт, могла нарушить санкции, введенные Оттавой против РФ. Канада предложила переправить агрегаты Германии, а не российскому энергетическому концерну "Газпром", сообщила позднее представительница министерства экономики ФРГ.

В финансовом ведомстве Германии указали, что "если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле", Берлин поддержит передачу технических средств германским партнерам, а не Москве.

По мнению Германии, возвращение турбин лишит Россию повода поддерживать поставки газа на уровне, который значительно ниже стандартного.

"Северный поток": сокращение поставок и приостановка на профилактику

"Газпром" в июне существенно сократил поставки газа в Европу по "Северному потоку - 1". Компания сослалась на отсутствие агрегатов для перекачки сырья.

Между тем с 11 по 21 июля обе нитки газопровода "Северный поток - 1" будут временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами".

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    Автор: Хильке Фишер, Ксения Сафронова


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